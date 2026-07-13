Cuando el fútbol decide tus vacaciones: las reservas se disparan cuando un país queda eliminado del Mundial

El Mundial de Fútbol no solo mantiene en vilo a millones de aficionados, sino que también parece influir en el momento en que muchos deciden reservar sus vacaciones. Mientras una selección continúa con vida en el torneo, muchos prefieren aplazar sus planes. En cambio, cuando llega la eliminación, el interés por organizar el viaje se dispara.

Eso es al menos lo que sostiene eBooking.com, compañía española especializada en reservas de alojamientos turísticos online. Según explica, las reservas suelen ralentizarse antes y durante la competición. Sin embargo, la tendencia cambia en cuanto una selección dice adiós al Mundial. De hecho, la empresa sostiene que, durante los días posteriores a la eliminación, las reservas realizadas por los ciudadanos de ese país aumentan un 50%.

La plataforma, que cuenta con 380.000 referencias y opera en 205 países, asegura que este comportamiento no responde a un hecho aislado, sino a un patrón que ha observado en pasadas ediciones del magno torneo.

Primero el balón, después el viaje

"Por ejemplo, si España e Inglaterra llegan a la final, españoles e ingleses reservarán menos vacaciones de lo habitual hasta que se dispute el partido, porque estarán pendientes de qué ocurre con su selección. Después del encuentro, los aficionados del equipo perdedor, ya eliminado de la competición, duplicarán las reservas de vacaciones al perder parte de su interés por el Mundial. Y esto se repite a medida que avanza el torneo", explica Toni Raurich, director de eBooking.com.

Según Raurich, este fenómeno se repite cada cuatro años. La compañía asegura que ha constatado el mismo comportamiento en anteriores Mundiales y que el desarrollo de la competición acaba condicionando, aunque sea de forma indirecta, el momento en que muchos aficionados terminan reservando sus vacaciones.

Cada cuatro años ocurre lo mismo

Desde eBooking.com sostienen que la relación entre el Mundial y el sector turístico va más allá de los desplazamientos para asistir a los partidos. Según la compañía, mientras la ilusión por seguir avanzando mantiene la atención puesta en el campeonato, muchos dejan en pausa sus planes de viaje. No es hasta que su selección queda eliminada cuando una parte importante de esos aficionados termina dando el paso y confirma sus vacaciones.

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La final del Mundial de Fútbol 2026 se disputará el 19 de julio. Antes, eso sí, el torneo resolverá sus dos semifinales, en las que España se medirá a Francia e Inglaterra hará lo propio frente a Argentina para decidir los dos finalistas.