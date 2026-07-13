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Infantino, sobre ampliar el Mundial a 64 equipos: "Será examinado y debatido"

Infantino, sobre ampliar el Mundial a 64 equipos: “Será examinado y debatido”

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, explicó este domingo que la posibilidad de una futura ampliación del Mundial a 64 equipos será "examinada y debatida en los comités correspondientes" tras el presente torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

"Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar", dijo en declaraciones a ‘Bluewin’, que recoge el diario ‘L’Equipe’.

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"Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando", añadió el presidente de la FIFA sobre el torneo, que este verano ha contado con la participación por primera vez de 48 selecciones, desde el inicio el 11 de junio hasta la final, prevista para el 19 de julio.

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