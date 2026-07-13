Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios forestalesBarcelonaBegoña GómezAitana y Mago PopEusebio UnzuéSant Feliu GuixolsGasMundialMediasetRafa Nadal
instagramlinkedin

Mundial 2026

La pareja de Sorloth revela amenazas e insultos al delantero en redes sociales

Alexander Sorloth se marcha de Anthony Gordon en el Noruega-Inglaterra del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

Alexander Sorloth se marcha de Anthony Gordon en el Noruega-Inglaterra del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá / Martin Rickett/PA Wire/dpa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Europa Press

Europa Press

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El delantero noruego Alexander Sorloth, futbolista del Atlético de Madrid, ha sido objeto de acoso verbal en Internet tras la eliminación de su selección ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo por una jugada en la que no pasó el balón a su compañero Erling Haaland que estaba prácticamente solo ante la portería y con 1-0 a favor.

Lena Selnes, pareja del delantero, publicó en su cuenta oficial de 'Instagram' algunos de los comentarios ofensivos que recibieron tras el partido del sábado en Miami y que terminó con victoria 2-1 de los 'Three Lions'.'Por favor, suicídate, idiota'; 'Dile a tu hombre que se vaya de Noruega y se tire por un acantilado' o 'Le mataré' fueron algunos de los comentarios que recibió.

Noticias relacionadas

"El Mundial y el fútbol traen alegría, pero también mucho odio. La verdad es que no quiero darle tanta importancia a esto, pero tengo que hacerlo después de leer estos comentarios", zanjó Selnes.

TEMAS

Añádenos en Google