El Barça sigue perfilando su plantilla y hace oficial el fichaje del base Justin Robinson

La sección de baloncesto del Barcelona ha tomado carrerilla. Al menos, para anunciar a varios de los jugadores que tenía acordados desde hacía meses. Tras hacer oficial el domingo el fichaje del ala-pívot finlandés Olivier Nkamhoua, este lunes ha llegado el turno del base estadounidense Justin Robinson, que firma también por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Trotamundos de 28 años y 1,85 metros (con experiencias en Australia, Italia y Francia, además de 68 partidos en la NBA repartidos en cinco franquicias), y viejo conocido también de la Liga ACB tras su paso por el Breogán en 2024, Robinson, nacido en Manassas (Virginia), llega al Palau después de haber destacado esta última temporada en el Paris Basketball. Con promedios en la Euroliga de 14,6 puntos y 4,5 asistencias, Robinson pasa por ser un base hecho para sistemas dinámicos, en ocasiones también anárquico, eficiente en las penetraciones, pero sin destacar demasiado en los tiros de tres (34%).

Ya son siete los jugadores que tiene el Barça en nómina, faltando todavía por oficializar las contrataciones del pívot Josh Nebo, el base Umoja Gibson y el escolta Agustín Ubal. Y claro, con la duda de Tornike Shengelia, que está pensando la conveniencia de cambiar de equipo aunque para ello tengo que asumir su cláusula de salida.

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Además, el Barça está también cerca de acabar de zanjar el fichaje del entrenador que sustituya a Xavi Pascual. Tras descartar al italiano Paolo Galbiati ante la insistencia del Baskonia en cobrar por su liberación, el club azulgrana está dispuesto a entregar el equipo al actual seleccionador esloveno y ex técnico del Dubai, Aleksander Sekulic.