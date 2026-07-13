El Barça de Flick inicia la pretemporada: pendiente del regreso de los mundialistas, los refuerzos y la salida de Ferran Torres

La Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí levantó la persiana esta mañana. Fin del verano futbolístico. Hansi Flick, que inicia su tercer curso como técnico azulgrana, puso la llave en el candado a las 7 de la mañana y esperó la llegada a las 9 de los jugadores citados, 10 del primer equipo y 15 entre el filial y el juvenil. Día de revisiones médicas, de reencuentros y de nervios. Mañana martes se celebrará el primer entrenamiento mientras en los despachos se negocian las incorporaciones que faltan en un verano de mucho talonario y se resuelven las salidas.

Los jugadores se han sometido este lunes a pruebas analíticas, de composición corporal y medidas, y de podología, así como pruebas relacionadas con la salud bucodental y otras de cardio. Lo habitual. Estaban, del primer equipo, Ter Stegen, que aún no ha cerrado su pase al Ajax, Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Fermín López, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji.

Se dejaron ver también Ronald Araujo y Frenkie de Jong, pese a que aún no se les esperaba. El primero no jugó ni un minuto con Uruguay y De Jong fue eliminado con Países Bajos en dieciseisavos. Ambos, en principio, no se unirán al equipo hasta el stage de Inglaterra, del 27 de julio al 3 de agosto.

Flick ha hecho la primera selección de los efectivos disponibles de la Masia: Aron Yaakobishvili, Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guillermo Fernández, Alex González, Shane Kluivert, Toni Fernández, Óscar Gistau, Xavi Espart y el mundialista egipcio Hamza Abdelkarim.

Héctor Fort y Alejandro Balde. / FCB

Algunos de los 10 comparecientes en el día de hoy seguramente saldrán y no formarán parte de la plantilla 2026-27. Los mundialistas se irán incorporando paulatinamente, una vez completado su descanso. Y a la vez aparecerán los refuerzos planificados por Deco y la dirección deportiva, como Anthony Gordon, aún con Inglaterra, Karim Adeyemi, de quien se espera que firme esta semana su contrato por cinco temporadas, y Joao Cancelo, más pronto que tarde.

La cláusula de Ferran Torres

Si en el apartado de fichajes el Barça debe aún llenar el hueco del '9', para el que Julián Álvarez sigue siendo el predilecto, más se puede complicar si se acaba marchando Ferran Torres, con una oferta suculenta del PSG de Luis Enrique.

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Hoy se ha sabido gracias a The Athletic que su renovación le costará al Barça 8 millones de euros a pagar al Manchester City, cláusula pactada en el momento de su fichaje en 2022. Su salida evitaría desembolsar esta cantidad, pero agravaría el vacío en la posición del delantero centro tras la marcha de Robert Lewandowski.