Deportes
Aitana Bonmatí ficha por DAZN y comentará las semifinales del Mundial
La centrocampista azulgrana también formará parte del equipo que narre la gran final del domingo.
La campeona del mundo y tres veces Balón de Oro se incorpora al equipo de comentaristas de DAZN de cara al final del Mundial. Aitana Bonmatí comentará la semifinal de España contra Francia de este martes en la plataforma, junto a Miguel Ángel Román, Pepe Reina y Javi Martínez.
El anuncio lo ha hecho la plataforma y esta será la segunda experiencia como comentarista de la futbolista del Barça, que ya se estrenó como tertuliana en el programa 'Los Maestros' de TUDN México y también comentó algunos encuentros.
Después de su gran desarrollo en su debut en la televisión mexicana, ahora Aitana se uno a la plataforma que ha dado todos los partidos del Mundial en España. La centrocampista azulgrana debutará en el partido de semifinales entre España y Francia de este martes (21.00 h.). Un día más tarde, el miércoles, comentará el duelo entre Argentina e Inglaterra. El domingo, participará en la retransmisión de la final, que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York.
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