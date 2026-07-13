Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sant Feliu GuixolsIncendios forestalesEusebio UnzuéGasSant Esteve SesroviresMarta Gómez MonteroJubilaciónColegios CatalunyaRafa NadalSam NeillMíster Venezuela
instagramlinkedin

Deportes

Aitana Bonmatí ficha por DAZN y comentará las semifinales del Mundial

La centrocampista azulgrana también formará parte del equipo que narre la gran final del domingo.

Aitana Bonmatí comparte el tercer Balón de Oro antes del partido entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol, en el Estadi Johan Cruyff.

Aitana Bonmatí comparte el tercer Balón de Oro antes del partido entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol, en el Estadi Johan Cruyff. / Enric Fontcuberta / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laia Bonals

Laia Bonals

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La campeona del mundo y tres veces Balón de Oro se incorpora al equipo de comentaristas de DAZN de cara al final del Mundial. Aitana Bonmatí comentará la semifinal de España contra Francia de este martes en la plataforma, junto a Miguel Ángel Román, Pepe Reina y Javi Martínez.

El anuncio lo ha hecho la plataforma y esta será la segunda experiencia como comentarista de la futbolista del Barça, que ya se estrenó como tertuliana en el programa 'Los Maestros' de TUDN México y también comentó algunos encuentros.

Noticias relacionadas

Después de su gran desarrollo en su debut en la televisión mexicana, ahora Aitana se uno a la plataforma que ha dado todos los partidos del Mundial en España. La centrocampista azulgrana debutará en el partido de semifinales entre España y Francia de este martes (21.00 h.). Un día más tarde, el miércoles, comentará el duelo entre Argentina Inglaterra. El domingo, participará en la retransmisión de la final, que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Argentina sufre otra vez pero le gana a Suiza 3-1 y el martes decide el pase a la final nada menos que con Inglaterra
  2. Así quedan las semifinales del Mundial: cruces, fechas, horarios y análisis
  3. Francia arrasa a Marruecos y ya espera a España o Bélgica en semifinales
  4. Bellingham lleva a Inglaterra a semifinales tras tumbar a la Noruega de Haaland en un polémico partido: el día del 'cable de Dios
  5. Jayden Adams (25), internacional con Sudáfrica en este Mundial, aparece muerto en un hotel
  6. España – Bélgica, en directo: última hora de partido de cuartos del Mundial 2026 y resultados
  7. Choque entre los gigantes del siglo': ¿Qué dice la prensa francesa del próximo España-Francia de semifinales del Mundial?
  8. Oleada de traspasos en la NBA: Antetokounmpo a los Heat, Jaylen Brown a los Sixers y LeBron James sin equipo

Aitana Bonmatí ficha por DAZN y comentará las semifinales del Mundial

Aitana Bonmatí ficha por DAZN y comentará las semifinales del Mundial

Arranca la pretemporada del Real Madrid 2.0 de Mourinho

Estos son los municipios donde habrá pantalla gigante para ver el España - Francia de semis del Mundial

Estos son los municipios donde habrá pantalla gigante para ver el España - Francia de semis del Mundial

El Barça de Flick inicia la pretemporada: pendiente del regreso de los mundialistas, los refuerzos y la negociación con Ferran Torres

El Barça de Flick inicia la pretemporada: pendiente del regreso de los mundialistas, los refuerzos y la negociación con Ferran Torres

La selección de Sonia Bermúdez disputará dos amistosos ante EEUU en octubre

La selección de Sonia Bermúdez disputará dos amistosos ante EEUU en octubre

El Barça 2026-27 se pone en marcha sin los mundialistas

Así celebró Nico Williams su 24 cumpleaños en pleno Mundial con la Roja

Oficial: María León ficha por el London City hasta 2029

Oficial: María León ficha por el London City hasta 2029