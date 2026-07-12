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La ronda francesa

Van der Poel logra la victoria enorme en la primera etapa del Tour en el Macizo Central

Tadej Pogacar, en la salida de la novena etapa del Tour.

Tadej Pogacar, en la salida de la novena etapa del Tour. / ASO / CHARLY LÓPEZ

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Sergi López-Egea

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Etapa acortada y disputada bajo un calor atroz, aunque tampoco más fiero que el que persigue al Tour desde la salida de Barcelona. Mathieu van der Poel se impuso en una etapa corta, de apenas 155 kilómetros, aunque peleada, donde consiguió una victoria de calidad. el tercer triunfo en la ronda francesa. Como era de esperar, Tadej Pogacar no pasó por problemas inesperados y conservó el jersey amarillo que consiguió en la etapa del Tourmalet, la sexta de esta edición.

Ahora, ya con nueve etapas disputadas, el Tour celebrada la primera jornada de descanso. Este lunes no hay carrera. La competición se reanuda el martes con llegada a Le Lioran, estación en el Macizo Central, por donde discurrió la prueba este domingo, una etapa mucho más complicada. Hace dos años Vingegaard neutralizó la escapada protagonizada por Pogacar, ambos llegaron juntos a la meta y el ciclista danés batió en un apretado esprint al corredor esloveno.

El Tour se adentra, pues, en la semana intermedia de competición, con etapas complicadas, de media y alta montaña. Este martes siete puertos encierra la décima jornada, siguen luego dos etapas más tontorronas (llegadas a Nevers y Chalon sur Saône, una escalada el viernes al Balón de Alsacia, una llegada en alto a los Vosgos prevista para el sábado y el plato gordo con la complicadísima ascensión al Plateau de Solisaon, que debuta en el Tour.

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