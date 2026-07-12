Del skatepark a la federación: así se ha institucionalizado el deporte popular

La imagen típica de un skater, con pantalones anchos y zapatillas planas, tiene de fondo una piscina de cemento, una baranda o una plaza con un par de salientes. Difiere de la idea de un escalador, alguien colgando de una montaña vistiendo ropa técnica, con suerte atado por una cuerda, que depende nada más que de sus manos y pies para mantenerse ahí arriba. Deportes, hasta hace unos años, practicados solamente por un grupo reducido de entusiastas.

Hoy, la escalada y los deportes sobre ruedas (sin motor) ya no son disciplinas al margen, sino que han pasado a ser federados e incluso a tener un lugar propio en los Juegos Olímpicos, desde 2020, en los de Tokio, donde participaron 40 escaladores y 80 skaters de todo el mundo. En Catalunya, crecen los aficionados y, con ellos, los clubes y asociaciones y sitios donde desarrollar sus habilidades, ya sean subir una pared a toda velocidad o hacer piruetas en una half pipe.

Rocódromos por todo el territorio y centenares de muros escalables

La escalada ha ganado tanta popularidad en los últimos años en Catalunya que parques naturales como el de Montserrat o el del Montgrí han tenido que implementar regulaciones, limitando las áreas trepables para proteger la geología y la biodiversidad del parque delante de las multitudes con ganas de conquistar una pared. El aire libre, el riesgo controlado y los paisajes atraen cada vez más personas a las montañas, aunque no todas ellas preparadas: los salvamentos y rescates en montaña han aumentado un 218% entre 2011 y 2025, según datos de los Bomberos.

Uno de los motivos detrás del boom es el cada vez mayor número de rocódromos en Catalunya: en 2024 eran 480, más del doble de los 193 que había en 2011, según recoge Idescat . En la gran mayoría de comarcas hay al menos uno, donde novatos y expertos pueden acercarse a la disciplina de manera segura y habitual sin tener que conducir horas. Las páginas web de aficionados documentan centenares de paredes escalables en todo el territorio.