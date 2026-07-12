Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio AlmeríaKeyneCruïllaFerran TorresAhogadosPuigdemontOdiseaOla de calor
instagramlinkedin

GRAVITEO

Del skatepark a la federación: así se ha institucionalizado el deporte popular

Rocódromos y pistas se multiplican y los mosquetones y las ruedas se afianzan en el panorama deportivo de Catalunya

Paris 2024 Olympic Games - Skateboarding

Paris 2024 Olympic Games - Skateboarding / YOAN VALAT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ariadna Mañé (Verificat)

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La imagen típica de un skater, con pantalones anchos y zapatillas planas, tiene de fondo una piscina de cemento, una baranda o una plaza con un par de salientes. Difiere de la idea de un escalador, alguien colgando de una montaña vistiendo ropa técnica, con suerte atado por una cuerda, que depende nada más que de sus manos y pies para mantenerse ahí arriba. Deportes, hasta hace unos años, practicados solamente por un grupo reducido de entusiastas. 

Hoy, la escalada y los deportes sobre ruedas (sin motor) ya no son disciplinas al margen, sino que han pasado a ser federados e incluso a tener un lugar propio en los Juegos Olímpicos, desde 2020, en los de Tokio, donde participaron 40 escaladores y 80 skaters de todo el mundo. En Catalunya, crecen los aficionados y, con ellos, los clubes y asociaciones y sitios donde desarrollar sus habilidades, ya sean subir una pared a toda velocidad o hacer piruetas en una half pipe

Rocódromos por todo el territorio y centenares de muros escalables

La escalada ha ganado tanta popularidad en los últimos años en Catalunya que parques naturales como el de Montserrat o el del Montgrí han tenido que implementar regulaciones, limitando las áreas trepables para proteger la geología y la biodiversidad del parque delante de las multitudes con ganas de conquistar una pared. El aire libre, el riesgo controlado y los paisajes atraen cada vez más personas a las montañas, aunque no todas ellas preparadas: los salvamentos y rescates en montaña han aumentado un 218% entre 2011 y 2025, según datos de los Bomberos.

Uno de los motivos detrás del boom es el cada vez mayor número de rocódromos en Catalunya: en 2024 eran 480, más del doble de los 193 que había en 2011, según recoge Idescat. En la gran mayoría de comarcas hay al menos uno, donde novatos y expertos pueden acercarse a la disciplina de manera segura y habitual sin tener que conducir horas. Las páginas web de aficionados documentan centenares de paredes escalables en todo el territorio. 

Gráfica de Rocódromos en Catalunya

Además, hay 423 entidades deportivas y clubes que ofrecen actividades de escalada deportiva de competición y escalada clásica, aunque esta segunda es mucho más popular. Es un aumento de 100 organizaciones desde hace tan solo 3 años, los primeros datos que ofrece el Registro de Entidades Deportivas, entre ellas la Unión Excursionista de Catalunya y los Centros Excursionistas de muchas comarcas. 

Mapa de los rocódromos en Catalunya.

La escalada es un deporte de la Federación de Entidades Excursionistas de Catalunya. Aunque no hay un número específico de personas federadas en escalada, ya que las licencias engloban más de 46 deportes, la organización explica que hay más de 27.000 personas federadas con las licencias que incluyen la escalada. 

El skate sale de los bowls y entra en las competiciones

Hace algunos años que las ciudades catalanas ven grupos haciendo saltos y trucos con su skate o patines en las plazas. No es extraño, tampoco, topar con un bowl, una piscina de cemento abierta a la ciudadanía o una esplanada con funbox, plataformas elevadas con barandas que permiten coger velocidad y ejecutar piruetas cada vez más elaboradas. Fillow, empresa dedicada al skate, ha identificado 79 skateparks en Catalunya, más de la mitad en Barcelona.

No están profesionalizados, sino que acogen a aficionados y personas de nivel más avanzado por igual.

Mapa de clubes en Catalunya.

Pero más allá de los bowls urbanos, las tablas y los patines se han profesionalizado y cada vez aparecen en más competiciones. En Catalunya hay 152 clubes de skate, roller freestyle (exhibición con patines) y patinaje de velocidad, entre muchos otros deportes. En solo dos años, se han añadido 22 centros.

Noticias relacionadas

A pesar de este interés, pocas personas dan el paso hacia las federaciones, cuya inscripción es el billete de entrada a las competiciones oficiales y también les da cobertura en caso de accidentes. En Catalunya están federadas 121 personas en las disciplinas de skateboarding, 242 en patinaje de velocidad, 28 en roller freestyle y 72 en patinete, según datos de la Federación Catalana de Patinaje. Números diminutos en comparación a grandes deportes como el ciclismo (14.000 federados) o el tenis (24.000) y, por supuesto, del fútbol (188.000), como recoge el Idescat.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así quedan los cuartos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas, horarios y análisis
  2. Oleada de traspasos en la NBA: Antetokounmpo a los Heat, Jaylen Brown a los Sixers y LeBron James sin equipo
  3. Francia blinda sus calles ante un Francia-Marruecos de 'alto riesgo': máxima seguridad y toque de queda para menores
  4. Francia arrasa a Marruecos y ya espera a España o Bélgica en semifinales
  5. España – Bélgica, en directo: última hora de partido de cuartos del Mundial 2026 y resultados
  6. La pizarra de De la Fuente mete a España en las semifinales del Mundial
  7. Pogacar despedaza el Tour en el Tourmalet
  8. Laporta corta el grifo a los veteranos del Barça para aliviar las finanzas

Del skatepark a la federación: así se ha institucionalizado el deporte popular

Del skatepark a la federación: así se ha institucionalizado el deporte popular

Un 14 de julio en Francia entre la pasión y la tragedia con el Tour y el fútbol

Un 14 de julio en Francia entre la pasión y la tragedia con el Tour y el fútbol

El esperado, fugaz y frustrado regreso de McGregor: un minuto sobre el ring y una lesión de rodilla

El esperado, fugaz y frustrado regreso de McGregor: un minuto sobre el ring y una lesión de rodilla

Trump, Milei, Infantino, ‘D10S’, Pinheiro, Jara, Julián Álvarez, todos con la Argentina campeona

Trump, Milei, Infantino, ‘D10S’, Pinheiro, Jara, Julián Álvarez, todos con la Argentina campeona

Francia, la enemiga íntima que no asusta a España: "Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros"

El Europa decide hoy su futuro a mitad de camino entre el club de barrio y los sueños de grandeza

El Europa decide hoy su futuro a mitad de camino entre el club de barrio y los sueños de grandeza

Hèctor Ibar, presidente del Europa: "Nunca nos planteamos realmente renunciar a Primera RFEF"

Hèctor Ibar, presidente del Europa: "Nunca nos planteamos realmente renunciar a Primera RFEF"

Márquez: "¿Bezzecchi? Cuando eres el que solo puede perder, se pilota de forma muy diferente"

Márquez: "¿Bezzecchi? Cuando eres el que solo puede perder, se pilota de forma muy diferente"