El refugio de Cristiano Ronaldo (41 años) junto a una calle de lujo en Madrid: "Aquí crecieron mis chicos y mi chica es de aquí"

Cristiano Ronaldo afronta la recta final de su carrera. El astro portugués sufrió la eliminación y acabó entre lágrimas en el Mundial. Cristiano fue titular ante España en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, con la camiseta de Portugal.

Antes del 0-1 final con gol de Merino, Cristiano llegaba al partido con ganas de hacer algo grande, pero también de disfrutar. "Se trata de disfrutar al máximo posible. Creo que eso es lo que se queda conmigo. Esta Copa del Mundo ha estado muy marcada para mí por la pasión de la gente", decía en la rueda de prensa previa al encuentro.

Volver a Madrid, su forma de desconectar

El portugués ha marcado 3 goles en lo que va de Mundial. Acumula 11 goles en la historia de las Copas del Mundo, extendiendo su récord como el único futbolista que ha logrado anotar en seis ediciones mundialistas diferentes (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Sin embargo, caer ante España podría ser un auténtico batacazo.

En Madrid se dice que lo echan de menos. Mantiene una relación muy especial con una ciudad que marcó una etapa inolvidable de su carrera profesional.

Aunque dejó el Real Madrid hace varios años, el futbolista portugués continúa visitando la capital española siempre que tiene ocasión, aprovechando para regresar a algunos de los lugares que forman parte de sus recuerdos.

Su lugar favorito

Durante una de sus últimas estancias en la ciudad, el delantero fue visto junto a Georgina en el Gran Asador Lecanda. La calle Lagasca se ha convertido en uno de los destinos más exclusivos de Madrid gracias a la combinación de comercios de alta gama, restaurantes de prestigio y edificios de gran valor histórico.

Además de su oferta comercial, la calle destaca por su riqueza arquitectónica. En sus edificios puede apreciarse la transformación urbanística que ha experimentado Madrid desde finales del siglo XIX, conservando construcciones históricas junto a proyectos de diseño contemporáneo.

La calle Lagasca, situada en Madrid. / SPORT.es

Es famosa porque dispone de tiendas de moda de lujo, edificios residenciales de alta gama, galerías de arte y una variada oferta gastronómica de primer nivel.

"Echo de menos los dos, pero por circunstancias de la vida, porque estuve más años, porque aquí crecieron mis chicos y mi chica es de aquí... Echo de menos más Madrid", dijo hace unos años.

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Aunque actualmente vive en Arabia Saudí, Cristiano sigue demostrando el vínculo que conserva con la ciudad donde alcanzó algunos de los mayores éxitos de su carrera deportiva. Siempre que puede, se escapa a Madrid para disfrutar de su tiempo libre.

Fuente: Sport