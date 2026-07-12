Dos pilotos fallecen tras un grave accidente en el Campeonato Internacional Alpe Adria en Brno

El motociclismo europeo está de luto después del trágico accidente registrado este sábado en el Automotodrom de Brno (República Checa), donde perdieron la vida los pilotos Philipp Steinmayr y Adrian Rus durante la disputa del Campeonato Internacional Alpe Adria. La noticia fue confirmada este domingo por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM Europa).

El austriaco Philipp Steinmayr, de 33 años, falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el accidente pese a la rápida actuación de los servicios de emergencia presentes en el circuito. Por su parte, el rumano Adrian Rus, de 44 años, fue evacuado en estado crítico a un centro hospitalario, donde finalmente no pudo superar la gravedad de sus heridas.

Tras el siniestro, la organización optó por suspender el resto de la actividad prevista para el fin de semana en señal de respeto a las víctimas. De este modo, quedaron canceladas las pruebas correspondientes a la Copa de Europa de Supersport 300, la Copa de Europa de Supersport 600, la Copa de Europa de Superstock 1000 y el Campeonato de Europa Femenino.

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En un comunicado oficial, FIM Europa trasladó sus condolencias a los familiares, amigos y equipos de ambos pilotos, un mensaje al que también se sumaron la Unión Motociclista Alpe Adria, la promotora AAcademy y los responsables del circuito de Brno. Asimismo, las entidades implicadas indicaron que, por respeto a las familias, no ofrecerán más detalles sobre el accidente por el momento.