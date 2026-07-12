Muere durante la prueba de nado un triatleta que participaba en el Ironman de Vitoria

Uno de los triatletas que participaba en el Ironman de Vitoria que se celebra este domingo ha fallecido durante la prueba de nado en el embalse de Ullibarri-Gamboa, al parecer a causa de una parada cardíaca, según han confirmado fuentes de la organización.

El atleta, de 25 años y que participaba en la modalidad de Half, fue rescatado del embalse por el personal de emergencias que le atendió en el lugar e intentó reanimarle sin éxito. La organización ha declinado ofrecer más detalles sobre el fallecido por "respeto al atleta y su familia" y ha trasladado sus condolencias a sus allegados.

"Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Por respeto al atleta y a su familia, no realizaremos más comentarios al respecto”, ha zanjado la organización.

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Más de 3.000 atletas participan en el Ironman, en las dos modalidades de distintas distancias, la completa (3,8 kilómetros de natación, 180 en bicicleta y 42,2 kilómetros de carrera a pie) y la media (1,9 km a nado, 90 en bici y 21 a pie).