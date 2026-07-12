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Muere durante la prueba de nado un triatleta que participaba en el Ironman de Vitoria

Travesia nadadores.

Travesia nadadores. / CLUB NÁUTICO SANTA CRUZ DE LA PALMA

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Uno de los triatletas que participaba en el Ironman de Vitoria que se celebra este domingo ha fallecido durante la prueba de nado en el embalse de Ullibarri-Gamboa, al parecer a causa de una parada cardíaca, según han confirmado fuentes de la organización.

El atleta, de 25 años y que participaba en la modalidad de Half, fue rescatado del embalse por el personal de emergencias que le atendió en el lugar e intentó reanimarle sin éxito. La organización ha declinado ofrecer más detalles sobre el fallecido por "respeto al atleta y su familia" y ha trasladado sus condolencias a sus allegados.

"Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Por respeto al atleta y a su familia, no realizaremos más comentarios al respecto”, ha zanjado la organización.

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Más de 3.000 atletas participan en el Ironman, en las dos modalidades de distintas distancias, la completa (3,8 kilómetros de natación, 180 en bicicleta y 42,2 kilómetros de carrera a pie) y la media (1,9 km a nado, 90 en bici y 21 a pie).

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