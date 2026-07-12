Deportes
Muere durante la prueba de nado un triatleta que participaba en el Ironman de Vitoria
Uno de los triatletas que participaba en el Ironman de Vitoria que se celebra este domingo ha fallecido durante la prueba de nado en el embalse de Ullibarri-Gamboa, al parecer a causa de una parada cardíaca, según han confirmado fuentes de la organización.
El atleta, de 25 años y que participaba en la modalidad de Half, fue rescatado del embalse por el personal de emergencias que le atendió en el lugar e intentó reanimarle sin éxito. La organización ha declinado ofrecer más detalles sobre el fallecido por "respeto al atleta y su familia" y ha trasladado sus condolencias a sus allegados.
"Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Por respeto al atleta y a su familia, no realizaremos más comentarios al respecto”, ha zanjado la organización.
Más de 3.000 atletas participan en el Ironman, en las dos modalidades de distintas distancias, la completa (3,8 kilómetros de natación, 180 en bicicleta y 42,2 kilómetros de carrera a pie) y la media (1,9 km a nado, 90 en bici y 21 a pie).
Suscríbete para seguir leyendo
- Oleada de traspasos en la NBA: Antetokounmpo a los Heat, Jaylen Brown a los Sixers y LeBron James sin equipo
- Francia blinda sus calles ante un Francia-Marruecos de 'alto riesgo': máxima seguridad y toque de queda para menores
- Así quedan las semifinales del Mundial: cruces, fechas, horarios y análisis
- Francia arrasa a Marruecos y ya espera a España o Bélgica en semifinales
- Jayden Adams (25), internacional con Sudáfrica en este Mundial, aparece muerto en un hotel
- Bellingham lleva a Inglaterra a semifinales tras tumbar a la Noruega de Haaland en un polémico partido: el día del 'cable de Dios
- España – Bélgica, en directo: última hora de partido de cuartos del Mundial 2026 y resultados
- Choque entre los gigantes del siglo': ¿Qué dice la prensa francesa del próximo España-Francia de semifinales del Mundial?