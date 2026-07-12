Mikel Merino, el futbolista de los milagros: "He pasado de lo más bajo a vivir el sueño de mi vida"

Mikel Merino (Pamplona, 22 de junio de 1996) es el jugador de moda en la selección española. Es el hombre milagro de la Roja. Sus goles frente a Portugal y Bélgica dieron el billete para la semifinal del Mundial ante Francia. Con el paso del tiempo todavía le cuesta asimilar que ya ha pasado a la historia.

¿Cómo se siente uno al ser el héroe de España?

No sé si soy el héroe de España, pero me siento bien, contento con la tranquilidad de haber hecho el trabajo bien, de haber tenido la gran fortuna de encontrarme con dos goles históricos para mí. Bueno, estoy muy feliz.

¿Cómo ha digerido todo esto? ¿Cómo lo lleva?

Por un lado sí lo he digerido, porque ya tenemos otra cita ante nosotros muy importante, las semifinales [contra Francia el martes a las 21.00 h.]. Pero, por otro lado, creo que no soy consciente aún de la magnitud de lo que quizá han sido estas dos eliminatorias. Con un poco más de tiempo y perspectiva lo podré sentir mejor.

¿Le está llegando todo lo que se dice de usted desde España?

Sí, al final, quieras o no, siempre te llega. Te llega lo malo, también te llega lo bueno. Entonces, siempre intento alejarme un poquito de los focos y de todo eso que se habla. Pero te llegan los halagos y es algo por lo que uno se siente bien.

Mikel Merino, con su clásica celebración de los goles en el Mundial / Pablo Garcia

¿Estos goles tienen un sabor especial después del año que ha pasado con la grave lesión en el pie?

Sí, lo estoy viviendo con la intención de quedarme con todo lo bueno. He tenido sensaciones muy malas, y soy alguien que intenta siempre ver lo positivo. Pero también te acuerdas de los momentos más difíciles. Y ahora que son momentos dulces, pues quieres aprovecharlos al máximo porque no sabes cuánto pueden durar.

Hubo días en los que solo quería volver a andar

¿Tuvo miedo con esta lesión?

Sí, hubo días de muchas dudas, de decir solamente: ‘Quiero volver a andar’. Porque estar dos meses con unas muletas no es plato de buen gusto. Y cuando estás acostumbrado a ser un atleta de élite y no puedes ni siquiera pisar el suelo, pues es difícil.

El fútbol ahora es lo más importante de las cosas menos importantes

¿Y qué hizo para superarlo?

Lo superé guiándome por lo que me caracteriza: intentando ser alguien que tiene los pies en el suelo, que no se vuelve loco, que intenta no estar en los extremos de las emociones, que intenta tener una mente muy tranquila. Y arropándome con los míos, mi familia, mi mujer, mis amigos.

¿Siente que ha pasado de tocar fondo a la gloria?

Sí, es lo que tiene el fútbol, es lo que tiene también la vida. Puedes estar en los extremos muy rápidamente. Ya lo he dicho antes. Intento estar en el medio. Pero a veces es inevitable. Hace cuatro meses estaba en lo más bajo, pensando que me perdía el sueño de mi vida, que era jugar un Mundial. Y ahora estoy en lo más alto, habiendo sido importante en dos eliminatorias.

¿También le ha cambiado la forma de ver la vida la paternidad?

Cien por cien. Desde el momento en que mi mujer se quedó embarazada, el fútbol, que siempre había sido mi prioridad, pasó a un segundo plano. Ahora tengo lo más importante de mi vida, que es mi familia, que es mi hijo, que es mi plan de vida con mi mujer. Y el fútbol sigue siendo lo más importante entre las cosas menos importantes.

No tener miedo a Francia es tener los pies en el suelo

Y ahora toca a Francia.

Es una selección muy fuerte, muy potente y con muchos nombres, con individualidades tremendas ante las que tenemos que demostrar nuestra mejor versión si queremos sacar el partido adelante.

Los ‘niños’, Lamine y Nico, dicen que no tienen ningún miedo, que tienen muchas ganas. No sé si los más veteranos lo ven igual.

Es cierto que tenemos los pies en el suelo, pero también me parece que no tener miedo es tener los pies en el suelo. Hay que ser consciente de que nos medimos a una selección de altísimo nivel y creo que ellos también lo saben. No estamos a estas alturas como para tener miedo, sino confianza. El respeto es absoluto, pero tenemos confianza en nuestras posibilidades y vamos a ir a ganar.

Mikel Merino. / Pablo García

Y ahora se enfrentan a Dembélé, a quien usted tuvo de compañero en el Dortmund, ¿cierto?

Sí, estuvimos una temporada juntos.

¿Es el jugador más difícil de marcar que se puede encontrar por lo imprevisible que es?

Pues es complicado de marcar, porque tiene todos los registros y además está a un altísimo nivel en el PSG. Tiene muchísima confianza después de haber ganado el Balón de Oro y las dos Champions. Creo que está en el mejor momento de su carrera. Puede ir al espacio, es rápido, es veloz, ágil, utiliza las dos piernas, le encanta recortar y se convierte en un rival muy difícil de marcar.

¿Y cómo es a nivel personal?

Yo tuve una buena relación el año que coincidimos. Es un chico entrañable. Hace mucho que no comparto vestuario con él, pero creo que la esencia la mantiene. Es alguien muy familiar, que es muy de los suyos, tiene sus sus amigos de toda la vida siempre al lado y tiene su carácter un poquito, pues cómo decirlo... Es un verso libre. Pero también es así en el campo y eso le da mucha fuerza.

Y de Mbappé, con 8 goles, 20 en los Mundiales, ¿qué me dice de ariete a ariete?

¿Qué vas a decir? Es es uno de los mejores jugadores del mundo, lo demuestra en cada partido, tiene un talento espectacular. Físicamente creo que es superior a todos, así que es uno más de los grandísimos jugadores con los que cuenta Francia y que habrá que tener atado en corto.

Usted se ha adaptado bien a la posición de ‘9’. ¿Se ve incluso como titular en esta posición?

Siempre me veo y quiero ser titular. Siempre quiero jugar cuanto más mejor. Es una posición en la que me siento cómodo. He aprendido mucho en los últimos años jugando ahí, y la verdad es que estaré encantado si me toca. Y encima disfruto jugando.

Dembélé es un verso libre y ello le da mucha fuerza

¿Y cuáles han sido sus referentes, en quién se ha fijado para aprender a ser un ‘9’?

Pues si le soy sincero, en todos los delanteros: en Haaland, en Harry Kane, que puede tener un perfil parecido al mío porque le gusta bajar a jugar, estar en zonas de creación y luego en el área también es rematador. Igual no te va a amenazar mucho al espacio, pero siempre ronda el área y las zonas importantes. Intento coger siempre pequeños detalles de todos.

Mikel Merino, posando para este diario. / Pablo García

¿Está cómodo con el papel de revulsivo?

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Por supuesto que quieres ser titular, nadie se conforma con jugar cinco minutos. Pero el truco está en intentar sacar todo lo positivo de lo que te den. Si me dan cinco y no me dan 90, pues haré que esos cinco valgan la pena. Creo que estoy consiguiéndolo.