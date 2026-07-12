Márquez se va de vacaciones demostrando ser el rey de MotoGP

Pues sí, es Rafa Nadal en Roland Garros. Pues sí, es Tadej Pogacar en el Tour. Pues sí, es Leo Messi en el Mundial de EEUU, México y Canadá. Pues sí, es el rey de Sachsenring. Pues sí, es ya el candidato nº 1, sí, sí, el nº 1, como se temía el madrileño Jorge Martín (Aprilia), aún líder, del Mundial de MotoGP. Y, sí, sí, es el mejor piloto de todos los tiempos.Señoras y señores, con todos ustedes: Marc Márquez Alentá, 33 años, nueve veces campeón del mundo, ganador 13 veces en el circuito de Sajonia, antigua República Democrática Alemania (RDA) y el hombre que ha igualado uno de los estratosféricos récords del mítico Giacomo Agostini: ‘Ago’ ganó 10 veces, en la categoría reina, en el trazado de Imatra (Finlandia) e ‘Il Cannibale’ ha ganado 10 veces en Sachsenring.

Podrían pedirle más. Ningún problema, ‘ET’ les concedería todos sus deseos, lo que le pidan. Por ejemplo, concluido el GP de Italia, en Mugello, Márquez salió a 102 puntos del líder de entonces, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia). Cuatro grandes premios después (Hungría, Brno, Assen y Alemania), Márquez se coloca a solo 18 puntos del líder, que ahora es ‘Martinator’.

En esos cuatro fines de semana, el hijo mayor de Roser y Juliá ha sumado la friolera de 119 puntos sobre 148 posibles. “¡Ya está aquí el ‘comecocos’!”, como me gritó ayer Roser, celebrando el tercer triunfo (casi) consecutivo de su hijo mayor.

Marc Márquez (Ducati) celebra, con los comisarios de la zona Omega de Sachsenring, un njevo triunfo en Alemania. / MOTOGPTV

“Llegué el jueves y no engañé a nadie. Yo nunca miento. No tengo necesidad”, comentó Márquez a El Periódico al bajar del podio. “Por eso dije que tenía ganas de hacerlo bien, de intentar el máximo, es decir otro doblete (el de hoy es el 13º, victorias en sábado y domingo), sumar los 37 puntos en juego. También quería establecer un nuevo y último récord, con las ‘mil’, en mi circuito preferido y por eso me la jugué el sábado con tres intentos de vuelta rápida. Apreté el sábado, porque quería ganar y he apretado, a tope, hoy, domingo, porque la recompensan eran, nada más y nada menos, que 25 puntos”.

Márquez tenía un plan y va camino de cumplirlo. No tiene prisa. Cero. Sabe que esto es muy largo. Puede que piense que su momento malo, el peor, ya pasó: caída, cuarta operación en el hombro derecho, nueva operación en el pie derecho y dos grandes premios sin poder correr porque debía recuperarse, no a tope, pero dignamente para sumar puntitos. Ahora, pensará, puede que llegue los malos momentos de sus rivales. ‘Bezz’ se dañó ayer; Fabio Di Giannantonio (Ducati) se ha caído hoy en carrera y ‘Martinator’ solo ha podido ser quinto.

Y aún no está a tope. Ahora, con tres semanas de vacaciones (“no pienso hacerlas todas ¡ni hablar!, gimnasio, gimnasio”) volverá el auténtico Marc Márquez. Porque este, el que ha asustado a todo el mundo, es bueno, pero el mejor es mucho mejor. “Era el fin de semana que tocaba, debíamos ganar sábado y domingo porque es nuestro circuito favorito. Si Nadal lo hacía en París, nosotros debíamos hacerlo en Alemania y, en ese sentido, me siento sumamente orgulloso”.

Marc Márquez abandonó Mugello a 102 puntos del líder de entonces, el italiano Marc Bezzechi. Cuatro grandes premios después, sumando 119 de los 148 puntos posibles, sale de Sachsenring, su jardín, a solo 18 del nuevo líder, Jorge Martín.

Queda mucho, mucho, pero Márquez se siente el rey, no de Sachsenring, pese a la corona postiza que se ha puesto en Omega, sino de MotoGP. Y, cuando MM93 se siente el rey, los demás ya saben que van a sufrir. Hay tapados, como el japonés Ai Ogura (Aprilia), que ya es segundo del Mundial, pero ‘ET’ volverá aún más fuerte y, en cuanto adquiera ventaja, como ha ocurrido en la carrera de hoy de Sachsenring, vivirá de rentas.

Marc Márquez (Ducati) ha logrado, hoy, en Sachsenring, su tercer triundo del año, casi consecutivos. / ALEJANDRO CERESUELA

La prueba de hoy no ha tenido historia alguna. Márquez ha salido mucho mejor que ayer y se ha ido. Llevaba pegadito, como ayer, a su hermano Àlex, que se ha caído muy pronto. Luego, se puso ‘Diga’ detrás del colin de Marc. Y se cayó también solito. Y los demás, la pareja suplente de Aprilia, que ya es titular, Ogura y Raúl Fernández, no han tenido más remedio que conformarse con el podio, con escoltar el mejor de los mejores en el ‘cajón’.

Clasificación GP de Alemania: 1. Marc Márquez (Ducati), 40 minutos 53.148 segundos; 2. Ai Ogura (Aprilia), a 1.996 segundos; 3. Raúl Fernández (Aprilia), a 5.104 segundos; 4. Pedro Acosta (KTM), a 7.684 segundos y 5. Jorge Martín (Aprilia), a 11.372 segundos.

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Mundial de MotoGP: 1. Jorge MARTÍN (Esopaña), 208 puntos; 2. Ai OGURA (Japón), 194; 3. Marc MÁRQUEZ (España), 190; 4.Marc BEZZECCHI (Italia), 186 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 184.