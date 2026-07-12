Márquez: "¿Bezzecchi? Cuando eres el que solo puede perder, se pilota de forma muy diferente"

Como se dice popularmente, Marc Márquez (Ducati), 33 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, estrella de MotoGP y líder del equipo Lenovo Ducati, hay que saberlo leer, escuchar, interpretar. No da puntada sin hilo.

Tras ganar ayer la carrera al ‘sprint’ nº 19 de su carrera (este año ha ganado ya cuatro sábados: Brasil, Jerez, Hungría y Alemania) y reducir a 32 puntos su desventaja con respecto al líder de MotoGP, el madrileño Jorge Martín (Aprilia), mostró su satisfacción por encontrarse cada vez más cerca de su objetivo, pelear por el título, recordando que, hace tres grandes premios y medio (Hungría, Chequia, Países Bajos y medio Alemania), la desventaja con respeto al líder, entonces el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) era de 102 puntos.

Márquez también se mostró orgulloso del regreso arrollador de su hermano Àlex, que, hace seis semanas, sufrió un grave accidente en Barcelona y, ayer, hizo un auténtico carrerón a sus espaldas, pegadito a él, y acabó segundo. “Si no se hubiese perdido tres grandes premios por esas lesiones (Italia, Hungría y Chequia), ahora sería líder del Mundial”. Cierto y hasta él sería líder si no se hubiera ausentado, por su cuarta operación en el hombro derecho, en Le Mans y Barcelona.

Marc y Àlex Márquez, ambos con Ducati, lideraron la prueba al 'sprint', ayer, en Alemania, de principio a fin. / ALEJANDRO CERESUELA

Y, por descontado, el mayor de los Márquez Alentá también habló de la caída del italiano Marc Bezzecchi, en la ‘quali’, que le supuso la fractura de su clavícula izquierda, de la que le operaran, hoy mismo, en Italia. “Lo primero que quiero decir es que ¡ojalá! vuelva pronto con nosotros. Lo segundo es que, de nuevo, la grava ha provocado una fractura en un piloto: yo me hice daño en Indonesia, Fermín (Aldeguer) se lo hizo en Assen y Marco se lo ha hecho aquí, en Alemania. Estamos en 2026 y deberíamos solucionar de una vez por todas este problema”.

Y, sí, también habló de la presión que debe soportar el piloto que, como le ha ocurrido a ‘Bezz’, ganador de las tres primeras carreras del año, se convirtió en un líder sólido hasta que él empezó a apretar y se puso nervioso, muy nervioso. “Esto es lo que ocurre con un calendario de 22 grandes premios y 44 carreras. La intensidad del campeonato es tremenda, muy dura y seguirán lesionándose pilotos, ya veréis. Es imposible, repito, imposible, hacer un campeonato entero sin lesionarse, mucho o poco”.

"La lesión de Bezzecchi demuestra que un Mundial es muy largo, 22 grandes premios y 44 carreras. Habrán más lesiones, por supuesto. Es imposible completar una temporada sin lesiones, imposible. Este Mundial es muy, muy, exigente". Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

Y, luego, por descontado, como buen y genial estratega, no ha dejado perder la ocasión de enviar un mensajito a todos los que quieran arrebatarle el título. Y, respondiendo a la pregunta de El Periódico, sobre si piensa que ‘Bezz’, en los últimos grandes premios, donde ha tenido unas actuaciones desastrosas, está acusando la presión de tener varios perseguidores, entre ellos él, ha dicho: “Se pilota de forma muy diferente cuando no tienes nada a perder, que cuando eres el que solo puede perder. Yo he vivido las dos situaciones muchas veces, sí. Y, cuando no tienes nada a perder, tiras, arriesgas y ¡venga! Y, muchas veces, hasta te sale de cine, al no tener nada que perder”.

Y, sí, ‘Bezz’ era un sólido líder tras Mugello y representaba la máxima expresión de Aprilia, ahora en manos de ‘Martinator’, pero le sancionaron en Brno (acuérdense, agredió a un comisario de pista) y, ahora, ha sufrido un desagradable accidente en la ‘quali’ de Sachsenring.

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“Es por eso que digo que no es fácil ser líder y, mucho menos, mantenerse en calma cuando es la primera vez que eso ocurre. No es nada fácil ser líder del Mundial y de tu fábrica, cuando debes gestionar la presión de todo el fin de semana”, comentó MM93. “No quiero decir con ello ¡ni mucho menos! que Marco se cayese por eso. Eso sí, en ese sentido, la experiencia te ayuda mucho a mantener la cabeza fría en esas circunstancias. Y, ahora, los dos que tienen más a perder son Martín y ‘Diga’, que son los que deben liderar la categoría mientras se recupera Marco”.