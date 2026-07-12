"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo": así ha celebrado la selección argentina su paso a semifinales tras eliminar a Suiza

Argentina ya está entre los cuatro mejores del Mundial y el martes en Atlanta, ante Inglaterra, nada menos, pondrá a prueba sus sueños de bicampeón. La victoria ante Suiza por tres goles a uno llegó en Kansas con la acostumbrada dosis de sufrimiento. Ese es el signo de este equipo que tiene a Leo Messi con estandarte, aunque no brille como en otras oportunidades. C

Cuando se asomaba la definición por penales, Julián Álvarez abrió la lata de la fortuna. Golazo con su firma. Un disparo inalcanzable. Después vino la sentencia de Lautaro Martínez. "A los ingleses le tenemos que ganar", tronó el estadio. Más que una semifinal, un cara a cara especial a 40 años de la hazaña de Diego Maradona en México. "Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. No me pasó nunca con Inglaterra y será especial", confesó Messi tras el partido.

"La Scaloneta va a vengar la Copa que le robaron al Diez"

Ya en el vestuario, y como vienen haciendo tras superar las eliminatorias, los jugadores de la selección arrancaron a cantar la canción 'La cuarta estrella', el nuevo hit creado por el artista Palmito que dice, entre otras cosas, "32 años después, la Scaloneta va a vengar la Copa que le robaron al Diez", en referencia a la expulsión de Maradona del Mundial de 1994 en EEUU por dopaje positivo.

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“Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón", sigue la canción.