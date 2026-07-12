El esperado, fugaz y frustrado regreso de McGregor: un minuto sobre el ring y una lesión de rodilla

Cinco años y tres días llevaba el irlandés fuera del ring Conor McGregor. Pero tras varios amagos, escándalos en su vida privada, una carrera presidencial de por medio y a sus casi 38 años, 'The Notorius' regresó al octógono en la cartelera estelar de UFC 329. La épica de su gesta invitaba a pensar en otro desenlace, pero sin embargo, su vuelta al ruedo fue fugaz y frustrante al no poderse prolongar más de un minuto y perder ante Max Holloway por TKO en el primer asalto.

La polémica está servida. Y es que el irlandés, que salió al ring con sus característicos andares al ritmo de 'The Dew', empezó a hacer gestos raros desde que en los primeros compases del encuentro lanzara una patada en salto y al aterrizar perdiera el equilibrio de su pierna derecha. McGregor comenzó a desplazarse con visibles dificultades, intentando proteger la pierna derecha mientras Holloway aumentaba la presión.

A pesar de la insistencia del irlandés por mantenerse en pie, fue prácticamente un minuto después y a petición del hawaiano, el árbitro detuvo el combate al comprobar que el excampeón ya no podía defenderse con normalidad, poniendo un abrupto final a un regreso que había generado enormes expectativas. Como ya ocurriera en 2021 con su tibia, esta vez fue su rodilla la que dijo basta.

La lesión ante Poirier

El excampeón de peso pluma y ligero de la UFC no competía desde el verano de 2021, cuando sufrió una grave fractura de tibia en el primer asalto de su combate frente a Dustin Poirier. Desde entonces, encadenó largos periodos de rehabilitación, cambios en su preparación física y numerosos anuncios de regreso que nunca llegaron a materializarse.

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La derrota vuelve a abrir el debate sobre el futuro deportivo de una de las mayores estrellas que ha conocido la UFC. A las puertas de los 38 años y después de encadenar varios años marcados por las lesiones y la inactividad, la incógnita pasa ahora por saber si McGregor intentará una nueva vuelta al octógono o si este episodio acabará convirtiéndose en el último capítulo de una de las carreras más influyentes en la historia de las artes marciales mixtas.