Comienza el capítulo 3 de la 'era Flick': un Barça con nueva delantera y más inversión que nunca

La era Flick inicia este lunes su tercer capítulo con más efectivos fuera que dentro. La mayoría, o bien aún disputa el Mundial o justo ha empezado las vacaciones que le corresponde por convenio y por exigencias del cuerpo y la mente. Con las habituales pruebas médicas y bajo un calor de escándalo arrancará, pues, un Barça a cámara lenta, progresivo, sin las estrellas y mirando otra vez a La Masia de entrada mientras en los despachos se acaba de definir en quién emplear el talonario para completar la plantilla. La meta de todos, asumida por el propio Flick, es la Champions. El éxito en España ya no parece suficiente.

El popular técnico alemán, que recientemente renovó su contrato hasta 2028 más otro año opcional, deberá gestionar un Barça sin Robert Lewandowski, referencia goleadora de los últimos cuatro años, pero el de mayor inversión de su época. No se podrá quejar. Ha entrado Anthony Gordon (70 millones + 10), se ha cerrado el acuerdo por Karim Adeyemi (22 millones + 9), se espera sellar el tránsfer de Joao Cancelo más pronto que tarde (unos 10) y luego tocará desembolsar una buena morterada si el Atlético de Madrid se aviene a dialogar por Julián Álvarez (no está previsto que baje de los 120).

El nuevo '9' obliga a pensar en un Barça distinto, reinventado. Sin Lewandowski y quizá sin Ferran Torres, en negociaciones con el PSG, puede que Lamine Yamal, consagrado como el verdadero líder del equipo, acelere su transición hacia el centro, como Leo Messi en su día, un tránsito que en la dirección deportiva se entiende como natural e inevitable.

Joan Laporta, Hansi Flick y Rafa Yuste, tras la renovación del alemán hasta 2028. / FCB / Europa Press

La fuerte inversión de este verano es necesaria para cubrir dos cursos, según el club. La temporada próxima se prevé de ingresos suculentos en un Camp Nou de rendimiento creciente, y se da por ello por sentado que cumplirá al fin con el ‘fair play’ financiero; la siguiente, la 2027-28, habrá que volver varios meses a Montjuïc mientras se instala la famosa cubierta y, por tanto, inscribir a nuevos futbolistas quizá cueste otra vez. De ahí que se pida un crédito de 210 millones, es decir, más deuda, para reforzar ya la plantilla, entre otras necesidades de tesorería.

Ahora, contra Mourinho

Flick se adentra en un territorio nuevo en su tercer año. Enfrente, en el banquillo del Madrid, ha tenido a Carlo Ancelotti, a Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Ahora se interpone Jose Mourinho, con todo lo que su peculiar personalidad conlleva. ¿Buscará el cuerpo a cuerpo, como acostumbra? Y Flick, ¿responderá o evitará el conflicto? Cabe apostar por lo segundo, pero no siempre es posible. Será un Madrid muy reforzado, pero la gran duda permanece: ¿logrará el portugués construir química entre Mbappé y Vinicius? Todo eso impactará, sí o sí, en el Camp Nou.

Hansi Flick, en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva. / Valentí Enrich

De momento, a Flick le toca preocuparse de lo suyo, comenzando por aclarar con qué jugadores dispondrá y con cuáles no. Ya sabe que, altas al margen, se buscan la vida en otros lugares Lewandowski, Ansu Fati, Iñaki Peña, Diego Kochen y Marcus Rashford. Posiblemente se acabarán marchando también Ter Stegen, Marc Casadó, Roony Bardghji y puede que el mencionado Ferran.

Tendrá Flick a un nuevo preparador físico, el alemán Benjamin Kugel, que llega como sustituto de Julio Tous. Y con él planificará ya estos primeros días de entrenamientos, que cuenta con pocos futbolistas del primer equipo: Szczesny, que volverá a ser el número 2, un Christensen renovado por dos años con una ficha a la mitad, Gerard Martín, Alejandro Balde, Marc Bernal y, también, de momento, Casadó, Roony, Ter Stegen (si no ha resuelto su salida antes) y un Fermín aún en fase de recuperación. Vuelve de su cesión Héctor Fort. Y una vez firme el contrato se espera ya en pretemporada a Adeyemi.

Oportunidad para los jugadores del filial

Un buen puñado de jugadores del filial formará parte de la dinámica del primer equipo y falta ver a cuántos de ellos se lleva Flick al ‘stage’ de pretemporada en Birmingham, del 27 de julio al 3 de agosto. Cabe contar con al menos una decena. Es su oportunidad. Podrá elegir entre Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Tommy Marqués, Iker Rodríguez, Baba Kouruma, Ebrima Tunkara, Orien Goren, Álex González, Shane Kluivert, Toni Fernández, Guille Fernández, Landry Farré, Ibrahim Diarra y Óscar Gistau. También con el egipcio Hamza Abdelkarim, quien justo ha acabado su participación en el Mundial.

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El primer amistoso de pretemporada del Barça está fijado para el 24 de julio, en las instalaciones de la Ciutat Esportiva, contra el CE Europa, aunque será a puerta cerrada. Durante el stage jugará contra el Birmingham City el 31 de julio en el estadio St. Andrew’s. El club negocia algún partido más durante su estancia en Inglaterra. Luego vendrá el Gamper antes de empezar la Liga, que será a partir de la segunda jornada, ante el Elche, por cuestiones mundialistas.