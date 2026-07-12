Bernat Clarella, presidente de la FEDME: "Para Los Ángeles 2028 hemos reorganizado toda nuestra estructura deportiva"

Bernat Clarella se encuentra al frente de la única federación española con deportistas que compiten en los Juegos Olímpicos de verano y de invierno, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). Ambas disciplinas, tanto la escalada como el esquí de montaña, están justo eclosionando en el ecosistema deportivo. Ahora, a las puertas del festival GRAVITEO, el presidente de la FEDME valora cómo ha sido el camino hacia el olimpismo y qué consecuencias ha tenido en su desarrollo.

¿Cómo ha sido construir un equipo español de escalada?

Llegar arriba cuesta mucho; mantenerse cuesta todavía más. Cuando se entró en el programa olímpico había unas expectativas internas que se confirmaban con el hecho de que los demás países nos identificaban como un rival a batir. Desarrollamos una estructura interna capaz de generar deportistas que pudieran competir al máximo nivel. Todo ello supuso un salto importante en exigencia, tecnificación y profesionalización.

¿Cómo fue el proceso de preparación del equipo para el primer ciclo olímpico?

Antes de Tokio realmente ya existía una estructura con un seleccionador y un sistema de clasificación para elegir a los deportistas que acudían a las competiciones internacionales. Pero al formar parte del programa olímpico, entramos también en los programas del Consejo Superior de Deportes y del Comité Olímpico Español, lo que permitió disponer de más recursos. En aquel momento Alberto Ginés era nuestra principal baza y concentramos todos los esfuerzos en ofrecerle las mejores condiciones posibles para que pudiera aspirar al máximo rendimiento. Se hizo la preparación prevista y, con el formato de competición que existía entonces, que unía las tres disciplinas, conseguimos la medalla de oro. Fue un éxito rotundo.

¿Qué cambió después de Tokio?

De cara a París mantuvimos una estructura similar, aunque ya empezamos a detectar que determinadas modalidades requerían perfiles mucho más especializados. Deportistas como Erik Noya o Leslie Romero empezaban a destacar y se hizo evidente que la dificultad, el bloque y la velocidad exigían trabajos diferentes.

¿Los escaladores son especialistas ahora?

Cada vez es más complicado que un mismo escalador pueda rendir al máximo nivel en todas las disciplinas, así que comenzamos a especializar la preparación. En París conseguimos dos diplomas olímpicos. Aunque pueda parecer un resultado discreto, significa estar entre los mejores del mundo. A partir de ahí seguimos evolucionando. Con la separación definitiva de las modalidades para Los Ángeles hemos reorganizado toda nuestra estructura deportiva. Ahora existe un responsable para cada disciplina y otro responsable del CAR de Sant Cugat encargado de coordinar las instalaciones y el trabajo con los deportistas becados.

¿Eventos como Graviteo ayudan a que los deportistas se sigan poniendo a prueba antes de las grandes competiciones internacionales?

Exactamente. Gracias al acuerdo con Prensa Ibérica hemos desarrollado dos grandes proyectos. Uno es la organización de una prueba de la Copa del Mundo en Alcobendas y el otro es Graviteo, un evento multidisciplinar que este año acoge el Campeonato y la Copa de Europa de bloque y velocidad. Con estos eventos conseguimos motivar a nuestros escaladores y escaladoras, que tienen la oportunidad de competir cerca de casa y nos permiten conocer cuál es la posición de España dentro de la escalada mundial así como a promocionar el deporte y atraer a nuevas personas.

La escalada nació hace décadas muy vinculada al ocio y a la montaña, pero con el tiempo ha evolucionado. ¿Ese cambio ha sido fundamental para el crecimiento del deporte?

En nuestro deporte, la parte recreativa es incluso mayor que la competitiva. Hay muchísimos escaladores que simplemente disfrutan yendo a la montaña porque lo que les interesa es progresar personalmente y escalar vías de mayor dificultad, sin ninguna intención de competir. Los rocódromos, en cambio, han acercado la escalada a un perfil completamente nuevo: personas que nunca habían practicado deportes de montaña y que ni siquiera tienen interés en hacerlo. Para ellas, la escalada es un reto deportivo y social. De ahí salen las personas que quieren competir.

¿El crecimiento de los rocódromos y la repercusión de los Juegos Olímpicos ha provocado un aumento de las licencias federativas?

No necesariamente. Practicar un deporte no siempre va acompañado de obtener una licencia federativa, y creo que ahí existe un error conceptual. Cuando un deportista consigue una medalla en unos Juegos Olímpicos, de alguna manera también lo hace gracias al apoyo de quienes forman parte de la estructura federativa. La licencia no solo incluye un seguro deportivo, sino que también genera un sentimiento de pertenencia. Hoy en día, con el auge de las redes sociales y del individualismo, muchas personas acuden a un rocódromo sin estar federadas y sin disponer de un seguro que las cubra en caso de accidente o lesión. Es una situación bastante habitual.

¿Hacia dónde va la escalada en los próximos años?

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El próximo año comenzará el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos. Será entonces cuando se decida qué deportistas consiguen las plazas para competir en Los Ángeles. Todo el trabajo que estamos realizando ahora está orientado a llegar en las mejores condiciones a esa fase clasificatoria. Al existir tres modalidades diferenciadas, habrá más escaladores compitiendo en ellas y eso hará que las plazas esten repartidas entre las distintas disciplinas y conseguir una clasificación será todavía más complicado que en ciclos anteriores. Nuestro objetivo es llegar a ese momento con las máximas opciones posibles y obtener el mayor número de plazas.