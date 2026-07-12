"Bien hecho Bellingham y árbitro": las críticas del padre de Haaland tras la polémica victoria de Inglaterra a Noruega

Noruega, más orgullosa que nunca de su selección, que llegó por primera vez a los cuartos de final en su regreso al Mundial tras 28 años, no quedó nada contenta con el arbitraje en la derrota frente a Inglaterra. Tampoco se cortó Alfie Haaland, el padre de la estrella del Manchester City, que dejó un comentario irónico en redes sociales en los que daba la enhorabuena tanto a Bellingham, que lideró a los ingleses hacia semifinales, como al árbitro. Entiende Alfie que el colegiado fue cooperador necesario. "Bien hecho Bellingham y árbitro", dejó dicho.

La acción más polémica fue el gol del empate, muy reclamado por los Noruegos y bautizado ya como 'el cable de Dios'. En la acción previa al tanto inglés, los escandinavos consideran que el balón cayó en dominio británico porqué golpeó el cable de la cámara aérea de televisión tras un saque de puerta de Nyland. "Salvados por el árbitro. Espero que ganéis el Mundial ahora, pero siento que hemos sido robados hoy", escribió el padre de Haaland.

'El cable de Dios'

Las imágenes muestran un aparente cambio de trayectoria, aunque la FIFA salió al paso rápidamente para desmentirlo. La institución demuestra que el sensor del balón no registró ningún pico en el "latido del balón" que lleva incorporado mientras este se encontraba en el aire, con lo que "no hay pruebas de que hubiera tocado el cable suspendido ni de que este hubiera alterado su trayectoria". Unas explicaciones que no terminan de convencer a los nórdicos.

Cabe recordar que fue Inglaterra, en el Mundial de 1986, quién sufrió la 'mano de Dios' a manos de Maradona y los argentinos a los que se volverá a enfrentar en semifinales.

Hubo otras decisiones arbitrales que también lamentaron los noruegos. Tras una larga y controvertida revisión del VAR, Turpin anuló el 2-1 de Noruega al considerar que Haaland había cometido una falta antes de que el balón estuviera en juego.

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"Hemos puesto a Noruega en el mapa"

Sea como sea, Haaland, que cerró el Mundial con siete goles, expresó su emoción tras haber puesto a Noruega en el mapa futbolístico. Dejó también imágenes icónicas su selección, con las ya emblemáticas remadas y el grito de "¡Uh!" de los aficionados noruegos que emulaban las navegaciones vikingas.