El Barça comienza su tortuosa reconstrucción: oficializa el fichaje del finlandés Nkamhoua

La sección de baloncesto del Barcelona, dejada de la mano de Dios durante años, sin proyecto y sin nuevo Palau, trata de recomponerse con los tornillos sueltos. Sin entrenador desde que Xavi Pascual huyera a Dubai harto de que nadie le hiciera caso, sin responsable deportivo desde que a Juan Carlos Navarro le quitaran la cartera (aún no se ha comunicado oficialmente su nuevo desempeño), y sin fichajes que estaban cerrados (Mike James, que ha firmado por el Efes después de que el Barça se echara atrás; Moses Wright, que paga su cláusula de rescisión sin haber sido siquiera presentado), el club azulgrana camina a trompicones. Pero camina.

Este domingo, el Barça oficializó por fin su primer fichaje. Se trata del ala-pívot finlandés Olivier Nkamhoua (26 años y 2,03 metros), jugador que el club hacía meses que tenía atado (cuando Xavi Pascual aún estaba configurando la plantilla junto a Navarro y Mario Bruno Fernández), y que firma por dos temporadas tras su notable rendimiento en el Varese.

Nkamhoua, de padre camerunés y madre finlandesa, destaca por ser eficiente tanto en ataque como en defensa, echando sobre todo mano de su capacidad atlética. Después de formarse durante cinco temporadas en la NCAA (Tennesse Volunteers y Michigan Wolverines, con medias de 8,1 puntos y 4,4 rebotes), pasó por el Chemnitz alemán, antes de recalar en el Varese italiano (16,1 puntos, 5,6 rebotes y 16,7 de valoración en 28 partidos).

En un Barça que ahora tiene seis jugadores en nómina, y en el que han salido hasta nueve al concluir la temporada (Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Willy Hernangómez, Myles Cale, Miles Norris, Youssoupha Fall, Juani Marcos, Will Clyburn y el retirado Vesely), y con dudas de la determinación que pueda tomar una de las piezas capitales (el georgiano Shengelia está siendo tentado por varios clubs de Euroliga), Nkamhoua es por ahora la única buena noticia que puede aportar la sección.

Los problemas del mercado

Deberían llegar a continuación, si es que no se arrepienten, el pívot Josh Nebo, los bases Justin Robinson y Umoja Gibson, y el escolta Agustín Ubal. El alero del Baskonia Luwawu-Cabarrot, pese a ser una de las grandes opciones del Barça, ha acabado por priorizar el interés del Real Madrid. Tampoco quiso dar el paso Isaac Bonga, que acabó en el Panathinaikos.

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Con todo, el ex jugador de balonmano Xavier O'Callaghan, que es quien está tomando las riendas ejecutivas de la sección, estuvo valorando hace unos días el fichaje del técnico Aleksander Sekulic, seleccionador de Eslovenia y que la temporada pasada entrenó, sí, al Dubai. Se trata de la opción B de un plan que pasaba por fichar al entrenador del Baskonia, el italiano Paolo Galbiati, por quien el club vitoriano busca una recompensa económica pese a que su plan para el banquillo es Velimir Perasovic. Xevi Pujol, llamado a ser el nuevo secretario técnico del Barça, sigue también atado a la silla baskonista mientras el tiempo pasa y al presidente Joan Laporta se lo llevan los demonios.