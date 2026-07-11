Jayden Adams (25), internacional con Sudáfrica en este Mundial, aparece muerto en un hotel

El fútbol sudafricano está de luto por la muerte de Jayden Adams, internacional con la selección de Sudáfrica y reciente participante en el Mundial de 2026. El centrocampista, de 25 años, falleció este sábado por causas que, por el momento, no han sido comunicadas oficialmente. El Ministerio de Deportes de Sudáfrica confirmó el fallecimiento, mientras que la familia ha solicitado respeto por su privacidad.

En las últimas horas, diversos medios sudafricanos informaron de que el futbolista habría sido hallado sin vida en un hotel de Ciudad del Cabo. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada por las autoridades y las circunstancias de la muerte continúan rodeadas de incertidumbre.

La Unión de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU) expresó su pesar mediante un comunicado en el que destacó el legado deportivo y humano de Adams, al que definió como un futbolista de enorme talento que representó a su país con orgullo y humildad. A los mensajes de condolencia se sumaron también el ministro de Deportes sudafricano, Gayton McKenzie, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Adams acababa de vivir el momento más importante de su carrera al participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El centrocampista fue titular en los encuentros de la fase de grupos ante México y República Checa y disputó también los minutos finales de la victoria sobre Corea del Sur, un triunfo que permitió a los 'Bafana Bafana' acceder por primera vez a las eliminatorias del torneo. En la ronda de dieciseisavos de final, frente a Canadá, permaneció en el banquillo.

Pérdida para el fútbol

Nacido en Ciudad del Cabo en 2001, Adams se formó en el Stellenbosch FC antes de fichar a comienzos de 2025 por el Mamelodi Sundowns, el club más laureado del fútbol sudafricano. Con la selección absoluta debutó en 2022 y se consolidó como una de las piezas importantes del combinado nacional durante la fase de clasificación para el Mundial. Además, recientemente había contribuido a la conquista de la Liga de Campeones de África con su club.

Noticias relacionadas

Su fallecimiento se produce apenas unas semanas después de su participación en la Copa del Mundo y supone un duro golpe para el fútbol sudafricano, que pierde a uno de sus jugadores con mayor proyección cuando atravesaba el mejor momento de su carrera.