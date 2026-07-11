El dilema de Inglaterra: elegir el mejor central para anular a Haaland

Parece fácil identificar el mayor peligro de Noruega y lo delicado que es para Inglaterra decidir la mejor prevención. Thomas Tuchel se enfrenta a un dilema para elegir a la pareja de centrales más adecuada para desactivar a Erling Braut Haaland. Ahí pivota una de las claves del acceso para la semifinal. A partir de ahí se construirá el relato del partido de Miami, donde anda en juego la tercera plaza de las semifinales.

Haaland es el gran referente de Noruega. El finalizador de casi todas las jugadas. El adverbio es necesario porque ha marcado siete de los doce goles del equipo. Los cinco restantes llevan cinco nombres distintos. Las cifras de Haaland son apabullantes, y los defensas ingleses las conocen perfectamente por las cuatro temporadas que lleva el delantero al frente del ataque del Manchester City. Nacido, además, en Leeds, cuando su padre Alf-Inge militaba el equipo de dicha ciudad. El 9 de Noruega ha sido el máximo goleador de la Premier en tres de la cuatro campañas.

La información no es suficiente

Aún conociéndole como lo conocen, disponer de toda la información no es suficiente.

Erling Haaland se anticipa a Gabriel Magalhães y marca el 0-1 de Noruega ante Brasil. / ELSA / Getty Images via AFP

Gabriel Magalhaes, vencido

La tenía en los octavos de final Gabriel Magalhães, el central brasileño del Arsenal, medio adormilado por la inactividad de Haaland durante 79 minutos de partido. Pero el defensa, que suele sacar de quicio al nórdico en las Islas, no se activó con la suficiente celeridad en el momento crucial para atender el centro que lanzaba al área Andreas Schjelderup desde la izquierda. No atacó la bola. Saltó una décima tarde más que Haaland. La melena se agitó al viento y el balón aterrizó al fondo de la red de Alisson, otro viejo conocedor del delantero desde la portería del Liverpool.

Y, despiertos todos, los brasileños cometieron la torpeza de concederle aún más espacio mientras se agitaban desesperados para empatar. No creyeron que Haaland fuera a jugarse ese pase raso, de nuevo de Schjelderup, plantado desde fuera del área. Gabriel y Danilo estaban mirándole y, cuando reaccionaron, un misil raso se dirigía hacia la misma esquina del cuarto de Alisson.

Erling Haaland y John Stones celebran un gol del Manchester City en la Champions ante el Bayern Munich. / RONALD WITTEK / EFE

Dos compañeros

Visto y revisado el vídeo del Brasil-Noruega, ¿a qué centrales elegirá Tuchel? Tiene cuatro para designar a dos. Más problemas le ocasiona el ocupante del lateral derecho, con Jarel Quansah sancionado (dos partidos), con Reece James, con molestias musculares, y con Jordan Henderson recién operado del brazo. La opción más sólida es la de Djed Spence, del Tottenham, que ha intervenido en dos partidos, sin acabar ninguno. Trevor Chalobah, que sustituyó en la lista al lesionado Tino Livramento, aún no ha disputado ni un minuto.

Los cuatro centrales ya han lidiado con Haaland. Quienes más le conocen de tantos entrenamientos son sus compañeros en el City: John Stones y Marc Guéhi, éste desde enero y antiguo rival del Crystal Palace. Stones, de 32 años y aún sin equipo, sólo fue titular en el estreno ante Croacia. Aquel día jugó al lado de Ezri Konsa (28), el defensa del Aston Villa, que no se ha movido de la formación en los cinco partidos. Desde el segundo, ha tenido la compañía de Guéhi (25). Los números de los involucrados en los enfrentamientos a nivel de club avalan su candidatura. Haaland no se forró de goles frente a ellos.

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El delantero del Congo'Yoane Wissa intenta controlar un balón con la atención de Ezri Konsa y Marc Guéhi. / DPA vía Europa Press

Si Tuchel contempla como un factor relevante la altura de cada uno para competir en el juego aéreo con los 195 centímetros de Haaland, los tres son más bajos que el noruego. Se erige en ese caso la gigantesca figura de Dan Burn, que mide 2,01. El central del Newcastle (34 años) se distingue por la refriega física en el marcaje.