"Choque entre los gigantes del siglo": ¿Qué dice la prensa francesa del próximo España-Francia de semifinales del Mundial?

"Los gigantes del siglo". Así presenta el diario francés 'L'Équipe' el choque entre España y Francia en la semifinal del Mundial 2026 que se disputará el próximo martes, una final anticipada que en Francia se vive con ganas de revancha tras las recientes victorias españolas sobre los Bleus en la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones de 2025.

Francia llega tras superar a Marruecos y con el objetivo de alcanzar una tercera final mundialista consecutiva, mientras que España, después de vencer a Bélgica con otro gol decisivo de Mikel Merino, buscará mantener su dominio reciente sobre los Bleus y se apoyará, escribe la prensa gala, en su sólida identidad colectiva y en el desequilibrio de Lamine Yamal, Fabián Ruiz o Merino.

"La final antes de la final"

'L'Équipe' destaca también la influencia de Rodri, aunque expone que España no ha recuperado el poderío ofensivo que les sirvió para ganar la Eurocopa. 'Le Figaro' considera que el choque ante Francia será una "final antes de la final" y habla de una "cuenta pendiente" para la selección de Didier Deschamps tras las derrotas en la Eurocopa de 2024 y en la Liga de Naciones de 2025. "Si Francia tiene que temer a alguien, es a España", escriben.

Esta Francia "no tiene nada que ver"

Pese al respeto que los medios franceses muestran hacia la selección española, cierto es que ven el partido con más optimismo. Esta Francia, defiende el digital 20 Minutes, "no tiene nada que ver con el equipo de hace dos años", gracias a la llegada de jóvenes talentos como Doué, Barcola y Cherki; Dembélé con el Baló de Oro bajo el brazo y Mbappé como máximo goleador del torneo junto a Messi, ambos con ocho tantos.

L'Équipe subraya que la clasificación española fue más trabajada de lo esperado. Aunque considera que España fue superior en el juego y generó las mejores ocasiones, destaca la resistencia de Bélgica y señala que el partido cambió tras la lesión de Courtois.

El diario deportivo resalta el gran encuentro de Fabián Ruiz, autor del primer gol, y la creciente influencia de Lamine Yamal durante el torneo. No obstante, apunta que esta España parece "menos dominante que la de 2024" y, por tanto, "más accesible" para Francia, aunque admite que esa percepción podría ser engañosa.

Por su parte, Le Monde pone el acento en la dimensión táctica del encuentro y en la gestión de los entrenadores. El periódico explica cómo el intenso calor de Los Ángeles condicionó el desarrollo del partido y destaca la importancia de las pausas de hidratación y de los cambios introducidos por ambos técnicos.

En el caso español, vuelve a ensalzar la capacidad de Luis de la Fuente para sacar rendimiento de toda la plantilla, con Merino repitiendo el papel de revulsivo decisivo.

Noticias relacionadas

El diario también recuerda que España alcanza únicamente su segunda semifinal mundialista desde el título conquistado en 2010 y plantea que esta generación podría llegar incluso más lejos que la considerada "generación dorada" si consigue levantar el trofeo.