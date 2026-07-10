El RCD Espanyol recupera un diseño icónico para su segunda equipación

El RCD Espanyol saca a la luz su segunda equipación para la próxima temporada, inspirada en una camiseta que muchos aficionados pericos recordarán. Se trata de una edición más contemporánea de la camiseta que el club usó como visitante del 1986 al 1993, una de las equipaciónes más reconocibles de la historia de la entidad.

"Con su inconfundible base roja y las franjas horizontales blanquiazules atravesando las mangas, esta camiseta representa toda una época, una forma de sentir el Club y una identidad que sigue plenamente vigente. Esta nueva edición mantiene la esencia estética del diseño original e incorpora detalles y acabados contemporáneos que elevan la pieza tanto desde una perspectiva de producto como de colección", cuenta el Espanyol en el comunicado.

La principal diferencia con el diseño original es la eliminación de las rayas blanquiazules en la parte frontal de la camiseta. La textura integrada en el tejido también es distinta, el rediseño cuenta con el detalle de unos patrones geométricos inspirados en el plumaje del perico. "Se trata de una interpretación gráfica de las distintas estructuras visuales que aparecen en las diferentes zonas del ave —cabeza, torso y alas—, trasladadas al tejido mediante una trama técnica de gran riqueza visual. El resultado revela toda su personalidad cuando se observa de cerca, convirtiéndose en un elemento identitario único", detalla el comunicado.

La segunda equipación del Espanyol al detalle. / RCD Espanyol

En la parte superior de la espalda incorpora el distintivo 'Rebels d'arrel', la nueva expresión de la identidad del RCD Espanyol. La marca de moda especializada en fútbol, Gambea, es una de las colaboradoras en este diseño innovador. La camiseta está confeccionada con tejido reciclable, reafirmando el compromiso del Club con la sostenibilidad y el desarrollo de productos cada vez más responsables.

Precios de la camiseta

Camiseta adulto: 84,99 €

84,99 € Camiseta adulto de manga larga: 99,95 €

99,95 € Pantalón adulto: 54,99 €

54,99 € Camiseta niño: 79,99 €

79,99 € Camiseta niño de manga larga: 95,99 €

95,99 € Pantalón niño: 54,99 €

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La pretemporada del RCD Espanyol

Los pericos ya han arrancado su pretemporada y tienen previsto medirse ante la UE Olot y el CE Sabadell. El RCD Espanyol también viajará a Inglaterra para realizar una pequeña gira, sus rivales serán el Burnley, el Middlesbrough y el Coventry.