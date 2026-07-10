ADIOS A UN GANADOR
MotoGP prescinde de Alex Rins, uno de los suyos
No es fácil mantenerse 15 años en la élite del motociclismo mundial, no importa sea en Moto3, Moto2 o MotoGP. El catalán Alex Rins, actual piloto de la desastrosa Yamaha, lo ha conseguido, ganando carreras en las tres categorías. Rins, a los 30 años, ha visto como se quedaba sin moto para la próxima temporada. Le duele, lo lamenta, puede que no lo entienda, pero así de duro es.
Cuando empezaban todos y, cuando digo ‘todos’ me refiero a todos los que iban junto o detrás del prometedor Marc Márquez, había uno, Alex Rins, que sonaba a campeón. Era como si, además del mayor de los Márquez Alentá, se oyese, bueno, se oía, se oía, un eco que pronosticaba “¡que viene Rins, que viene Rins!”
Y no era una ficción. No, no, ni mucho menos, Las actuaciones, los papeles, las carreras, los triunfos que protagonizaba el piloto catalán (8 de diciembre de 1995, Barcelona) eran espectaculares y muy prometedoras. Y, en efecto, su aterrizaje en el Mundial de motociclismo (Catar-2012) fue el inicio de una brillantísima carrera, que, lamentablemente, concluirá, el próximo mes de noviembre, sin grandes títulos, pero con grandes actuaciones y victorias en las tres categorías.
Rins, piloto oficial del equipo Yamaha, no tiene moto para la próxima temporada, en la que el cambio de reglamento técnico (motos de 850cc, menos aerodinámica, menos ayudas al pilotaje y nuevos neumáticos Pirelli) ha provocado un cambio espectacular en la parrilla de MotoGP, de la que estará ausente Rins, que ha ganado 6 grandes premios en MotoGP, 4 en Moto2 y 8 en Moto3, sumando, de momento, 58 podios en 242 carreras.
Sin títulos mundiales
Rins reconoció ayer a El Periódico que se ha quedado sin moto. “Hasta aquí he llegado. No sé qué será de mi vida deportiva a partir de que concluya este Mundial. Me resisto a quedarme en casa así que, ahora, que ya sé que no voy a poder seguir en mi mundo, en mi pasión, en MotoGP, voy a tener que buscarme la vida para seguir compitiendo en algo que me guste. Tengo la vida resuelta, tengo dinero guardado, pero no quiero quedarme en casa con los brazos cruzados. No, no lo haré”, soltó así, de buenas a primeras, nada más plantearle si, realmente, tiene ya la seguridad de que no lo quiere nadie. “No, no hay sitio para mí en la parrilla del año que viene. Duele mucho, pero lo he intentado de todas las maneras”.
No querer a Rins significa, en efecto, descartar a alguien que no ha ganado títulos (tampoco los han ganado Luca Marini, Raúl Fernández, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer o Marco Bezzecchi, por ejemplo), pero significa descartar al que ha sido uno de los mejores pilotos de la última década. Puede, sí, por qué negarlo, que ser español no haya jugado a su favor y es por ello que muchos creen que pilotos como Jack Miller se mantiene en la parrilla por ser, simplemente, australiano.
"Lo he intentado todo, pero no tengo moto para el año que viene. Me iré orgulloso de lo que he hecho, de mis victorias, de mi profesionalidad y de mis duelos con Valentino, Marc, 'Dovi', Mir, Fabio...pero quiero seguir en algo que me motive, no quiero quedarme en casa"
“Internamente se sabía ya, lo sabía”, explica Rins, así, a bote pronto, sobre el hecho confirmado de que se queda sin moto para el 2027. “Es complicado gestionar algo así, sí, pero estoy sin equipo para el año que viene aquí. No hay ninguna plaza disponible. De nada sirve que mi trayectoria, en MotoGP, ha sido muy buena, con varias victorias (6). He luchado con y contra los mejores y, a veces, les he ganado a todos. Espero disfrutar de los grandes premios que me quedan como siempre he disfrutado”.
Ni que decir tiene que Rins, un auténtico caballero, acepta y respeta la decisión de Yamaha de prescindir de él y fichar al madrileño Jorge Martín y al japonés Ai Ogura para su proyecto 2027-28. “Yo”, sigue contando, “lo único que puedo hacer es sacar pecho por todo lo que hice con Suzuki, la adaptación que viví con la Honda, donde logramos ganar en la tercera carrera cuando lo moto no estaba para ganar. Y ya está. Esto es de lo que puedo sacar pecho y, también, claro, por haberme codeado con Valentino (Rossi), con ‘Dovi’ (Dovizioso), Marc (Márquez), Fabio (Quartararo) o con Joan (Mir), en Suzuki. Estoy muy contento de todo eso”.
No sabe qué hará en 2027, pero algo hará. Le apetecería, sí, ser piloto probador o, incluso, probar suerte en el Mundial de Superbikes, la motos derivadas de seria, el ‘plan B’ de todos los pilotos que rechaza MotoGP. “Tengo 30 años y no quiero quedarme en casa aunque, económicamente, eso no supondría ningún problema”.
“Cuando te sientes fuerte personalmente y has superado todo lo que he superado yo (grave fractura de tibia y peroné en su pierna derecha), es muy complicado tener que dar un paso atrás y quedarte en casa, en el sofá viendo las carreras por la tele. Hemos hecho lo posible para estar aquí. No ha sido posible. Intentaremos encontrar algo en SBK para no estar en casa parado. Y si no sale, si no sale nada, pues necesitaré encontrar algo que realmente me motive. No sé, piloto de pruebas, rallys de coches, carreras de bici…Llevo tres años matándome a entrenar, sacrificándome mucho, para nada. Quiero volver a disfrutar donde sea”.
Rins reconoce que, después de 15 años en el Mundial, ya se mueve más por sentimiento que por dinero. “Tengo la suerte de no depender económicamente de esto. Me lo he ganado, por supuesto. Obviamente, nunca sabes cuándo puedes necesitar algo o que te puede faltar”.
Una cosa es muy cierta, demasiado como para no tenerla en cuenta, ahora, en el momento del adiós, de la decepción, de la renuncia a MotoGP: el proyecto de Yamaha de este año ha sido un auténtico desastre, poniendo en manos de Rins y de Fabio Quartararo una moto que no estaba, no ya entre las mejores, sino ni siquiera entre las buenas.
"¿Qué me ha faltado para poder tener una moto el año que viene? Me ha falta un proyecto, una moto que me permitiese demostrar el piloto que soy en una temporada donde enseñar la cabeza era vital para conseguir un nuevo contrato".
“Evidentemente, la moto que nos ha tocado pilotar a Fabio y a mí en una temporada en la que nos jugábamos la continuidad en MotoGP y nos hubiera ido bien poder sacar la cabeza, no era lo competitiva que todos esperábamos”, reconoce Rins sin querer criticar a la firma de los diapasones.
“Es una lástima porque hemos entrenado mucho, también la cabeza, también, y he aprendido mucho en estos tres años de sufrimiento pero, al final, los resultados no han llegado y, repito, es una lástima porque tanto Fabio como yo nos hemos matado a trabajar”, sentencia Rins, que añade: “Nos ha faltado un proyecto con el que llamar la atención en una temporada vital para encontrar un contrato nuevo”.
El ‘Diablo’, Fabio Quartararo, todo hay que decirlo, sea por las ‘poles positions’ que ha logrado este año, jugándose la vida en esas vueltas de ‘quali’ con esa Yamaha o por su tremendo papel, el pasado año, en Silverstone donde se paró su Yamaha cuando estaba a punto de ganar el GP, ha logrado llamar la atención de Honda, que lo ha contratado para las próximos dos campaña. Eso sí, aún no se ha anunciado tan llamativo fichaje, pero, como en MotoGP, todo llegará, el goteo sigue. Honda (casi) siempre es la última.
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