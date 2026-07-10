FÚTBOL
Klopp confiesa que intentó fichar a Mbappé para el Liverpool a bordo de un jet privado
El Liverpool recibió a la familia del jugador francés en un avión con unas cinco habitaciones y voló en círculos por el aire para tratar de convencerles de su incorporación
Max Pérez
Jürgen Klopp está contando anécdotas reveladoras en su aventura como comentarista en la televisión alemana 'Magenta TV' y, esta última, nadie se la esperaba. El técnico alemán confesó el fichaje fallido de Kylian Mbappé para su Liverpool, antes de que se terminara decantando por el PSG.
"Volamos de Blackpool a Niza. Allí, toda la familia Mbappé subió a un avión privado que tenía cinco habitaciones o algo así. Realmente tiramos la casa por la ventana. Volamos en círculos, hablamos con la familia y comimos bien... No podíamos dejarnos ver. Fue fantástico. Y luego él se fue a París...", explicó Klopp durante la retransmisión del Francia 2-0 Marruecos.
La joven promesa del Mónaco
Tras la temporada 2016-17, Mbappé era el jugador más deseado de toda Europa. Su talento con tan solo 18 años fue clave para ganar la Ligue 1 con el Mónaco y llegar hasta las semifinales de la Champions League. Y aunque el PSG lo tenía todo de cara para cerrar el fichaje -tanto por capacidad económica, como por ser el club de la ciudad natal de Kylian-, hubo otros clubs interesados que lo intentaron por tierra y por mar.
En aquel verano de 2017, el Liverpool buscaba culminar el proyecto de Klopp con un tridente envidiable junto a Sadio Mané y Roberto Firmino -también fue el verano del culebrón azulgrana con Coutinho, que terminaría llegando a Barcelona en enero-. El club inglés lo dio todo para poderse hacer con la estrella francesa. "Fue el fichaje frustrado más caro en el que invertimos", comentó Klopp con su buen humor característico.
La incorporación de Salah
Pese a los esfuerzos del Liverpool, dando vueltas en el aire con el jet privado hasta intentar convencerlo, Kylian Mbappé terminó fichando por el club parisino. Ciertamente, llegó en calidad de cedido por una temporada, pero con una opción de compra obligatoria por 180 millones de euros, que se materializó en el verano posterior. Este traspaso continúa siendo el segundo más caro de la historia, solo superado por el de Neymar Jr -222 millones-, también llevado a cabo por el PSG.
Si la historia terminara aquí se podría considerar un fracaso del Liverpool, pero lo cierto es que los 'reds' ficharon a Mohamed Salah, que la estaba rompiendo en la Roma. El egipcio acabó siendo la mejor opción posible, con nueve temporadas en el club a un nivel estelar. Salah se ha terminado convirtiendo en una leyenda del Liverpool, con el que consiguió una Champions League y dos ansiadas Premier League, entre muchos otros títulos colectivos e individuales.
Es imposible saber qué hubiera pasado con Kylian Mbappé en el Liverpool, a lo mejor ya habría ganado la Champions que tanto desea. Es uno de los grandes "y sí" que quedará en la imaginación colectiva de los aficionados a este deporte.
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