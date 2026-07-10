Joel Parra amplía su contrato con el Barça hasta junio de 2030

Joel Parra seguirá de azulgrana durante cuatro temporadas más. El alero catalán estaba en el radar de otros clubes de la Euroliga como el Fenerbahçe o el Valencia Basket, pero el Barça actuó con rapidez y efectividad para cerrar una nueva renovación de su contrato. El conjunto culé sella, de este modo, a uno "de los pilares fundamentales del proyecto, por su importancia en la pista y la ascendencia fuera de ella", detalla el club en su comunicado.

El joven jugador de 26 años se convierte en la primera gran noticia de este mercado de verano para el Barça, tras las salidas de Nico Laprovittola, Tomas Satoransky y Will Clyburn, entre otros. Con todos los movimientos en la plantilla, todo apunta a que Parra será capitán del equipo.

"En las tres temporadas vistiendo de azulgrana, Parra se ha convertido en una pieza clave para todos los entrenadores, aportando una intensidad y una conexión únicas con el público del Palau, además de ser un jugador muy versátil, capaz de jugar desde el poste bajo o penetrar desde el perímetro y con amenaza exterior, un buen físico y una gran capacidad para capturar rebotes en ambos lados de la pista", cuenta el comunicado.

"En la última temporada 2025/26, ha registrado un promedio de 8,5 puntos, 4,2 rebotes y 11,1 de valoración en la competición doméstica, consiguiendo su récord histórico de puntos (24) y de valoración (34) ante el Morabanc Andorra. Mientras que en la Euroliga, los números han sido de 5,6 puntos, 3,4 rebotes y 6,8 de valoración, mejorando sus cifras respecto a las dos primeras temporadas en la máxima competición continental".

Hasta el momento, Parra ha disputado un total de 223 partidos vistiendo los colores del Barça, 112 en la Liga Endesa, 97 en la Euroliga, 6 en la Copa del Rey, 1 en la Supercopa de España y 7 en la Liga Catalana".

Sacudidas en la sección

La renovación de Parra se ha producido en medio de las turbulencias existentes en la sección de baloncesto del Barça, que no tiene sustituto para la marcha de Xavi Pascual en el banquillo, ni tampoco ha cerrado la contratación de un director técnico.

Además de Parra, que tenía ofertas de Fenerbahce y de Valencia Basket para abandonar el Barça, la entidad azulgrana tiene otros cuatro jugadores con ficha: Tornike Shengelia, Juan Núñez, Kevin Punter y Darío Brizuela. El resto de jugadores han sido dados de baja.

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En cuanto a los fichajes, el club catalán tiene apalabrados a Josh Nebo, Olivier Nkamhoua, Justin Robinson, así como la posibilidad de firmar a Umoja Gibson, aunque por el momento no ha realizado ningún anuncio oficial.