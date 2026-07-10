FIATC dará nombre al Bàsquet Girona en la Liga Endesa

Semana grande en Fontajau. Después de la confirmación de la plaza para la FIBA Europe Cup de la próxima temporada, este viernes el club ha anunciado en Fontajau que FIATC, que ya era el patrocinador principal, refuerza su vinculación con la entidad y se incorporará al nombre del equipo la próxima temporada en la Liga Endesa.

Es un paso más en la corta historia de un club que, por el ritmo vertiginoso al que quema etapas, se ve obligado muchas veces a detenerse y centrarse para no dejar nada atrás. La sensación de frenesí este verano es total. No se trata únicamente de la consecución de una plaza europea, sino también de que la concesión del pabellón está cerca de cerrarse.

Para seguir avanzando, el paso dado este viernes en Fontajau junto a la marca FIATC era vital, con el objetivo de continuar dotando al club de recursos económicos y avanzar con garantías que alejen los fantasmas del pasado.

Marc Gasol, presidente del Bàsquet Girona, y Joan Manuel Castells, director general de FIATC, han sido los encargados de explicar los motivos de un acuerdo que, en palabras de ambos, «se ha ido construyendo con el paso del tiempo».

El equipo femenino y la cantera

«Es un momento histórico para nosotros», ha comenzado Gasol. A continuación, ha explicado que no será un acuerdo limitado únicamente a la incorporación de la marca al nombre del equipo, sino que tendrá un carácter transversal. «Tendrá impacto en el equipo femenino, en la cantera y también en el área social del club», ha explicado el presidente.

«Compartimos valores y una misma visión del mundo», ha señalado Castells, muy satisfecho.

El acuerdo supondrá un incremento económico, aunque no se han querido ofrecer detalles. El presidente, sin embargo, ha querido aclarar que se trata de una decisión independiente de la consecución de una plaza europea. «Habría sucedido igualmente, es un paso natural», ha explicado Gasol.

El acuerdo se ha firmado por tres temporadas, con una cuarta opcional. Más allá del cambio de denominación, también será visible mediante la integración del nombre de la marca en la parte superior del escudo, de una forma que recuerda a la corona que luce el emblema del equipo femenino.

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Maxi Fjellerup y Queralt Casas han estado presentes en el acto, dejando la primera imagen oficial de la flamante incorporación del Spar Girona. También se han dejado ver Stefi Batlle, CEO del club, y Pere Puig y Xus Escosa, vinculados a la dirección deportiva de los equipos femenino y masculino, respectivamente.