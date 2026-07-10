Las federaciones deportivas catalanas refuerzan su compromiso con la igualdad al adherirse a la declaración Brighton Plus Helsinki

La Conselleria d'Esports de la Generalitat y la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) han impulsado la adhesión de varias federaciones deportivas catalanas a la declaración internacional Brighton Plus Helsinki, el principal marco de referencia para promover la igualdad de género y el liderazgo femenino en el deporte.

La firma se ha llevado a cabo en Birmingham, en el marco del congreso internacional The Global Summit, organizado por la International Working Group on Women & Sport (IWG). En esta primera fase se han adherido la Federación Catalana de Voleibol, presidida por Maribel Zamora; la Federación Catalana de Atletismo, con Mercè Rosich al frente; y la Federación Catalana de Pentatlón Moderno, presidida por Susana Martínez.

Otras cinco federaciones catalanas, entre ellas las de Rugby, Korfbal y Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (ACELL), ya han completado el proceso de adhesión y formalizarán su incorporación en los próximos meses. El objetivo de la UFEC y del Departamento de Deportes es extender progresivamente este compromiso a las 71 federaciones deportivas catalanas.

La declaración Brighton Plus Helsinki establece diez principios para favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el deporte, promoviendo una mayor participación femenina tanto en la práctica deportiva como en los órganos de dirección, el acceso a recursos, la formación, la investigación y la toma de decisiones.

La directora del Consell Català de l'Esport, Carme Bastida, destacó que la igualdad "no se alcanza únicamente incrementando la participación femenina, sino avanzando hacia modelos de gobernanza más inclusivos". Asimismo, defendió la necesidad de que haya "más mujeres presidiendo federaciones, dirigiendo entidades, entrenando equipos y ocupando espacios de decisión", al considerar que "el talento no tiene género y el deporte es mejor cuando incorpora toda la diversidad de la sociedad".

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Por su parte, el presidente de la UFEC, Gerard Esteva, aseguró que el liderazgo femenino es "imprescindible para seguir transformando el deporte catalán", mientras que la secretaria general de la entidad, Isabel Pérez, subrayó que una mayor presencia de mujeres en los órganos de decisión supone también una mejora en la calidad de la gobernanza deportiva.