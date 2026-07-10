Los futbolistas egipcios son recibidos como héroes en su regreso a su país tras el Mundial

Ante un sol inclemente, el conjunto de los Faraones ha sido recibido como héroes en su regreso este viernes a Egipto después de que la selección hiciera historia por alcanzar los octavos de final del Mundial 2026, pero con la frustración de haber sido eliminada en un controvertido partido con la Argentina de Messi.

Uno a uno, los jugadores y el cuerpo técnico del equipo nacional fueron bajando del avión, que llegó sobre las 11.30 hora local procedente de Estados Unidos a la ciudad de Nueva Al Alamein, ubicada en la costa mediterránea del norte de Egipto, donde les esperaban su bandera tricolor y miles de personas frente al aeropuerto de esta urbe aún en construcción.

La participación del combinado de Mohamed Salah ha sido hasta ahora la más polémica del torneo, después de que la selección de Argentina protagonizara frente a Egipto la remontada más épica del Mundial, dado que en apenas 14 minutos, los de la Albiceleste fueron capaces de revertir un 0-2 para llevarse una victoria (3-2) y continuar en la competición.

Una discreta celebración

Sin un ápice de sombra, rondando los 30 grados de temperatura y con un nivel alto de humedad al estar bañado por el Mediterráneo, miles de personas esperaron durante horas frente al aeropuerto para ver durante unos minutos al equipo, que ha unido al país en la alegría y la rabia.

En un recorrido de más de una hora en autobús descapotable, donde se agolpaban los jugadores y les seguían los aficionados por la carretera con una panorámica del desierto propio del paisaje, llegaron a un hotel de 5 estrellas ubicado frente al mar, pero sin hacer ninguna declaración.

La elección de la Nueva Al Alamein como recepción se debe a que tanto Presidencia como el Gobierno egipcio se trasladan desde hace pocos años a esta localidad durante el periodo estival, alejado de la muchedumbre y persistente calor de El Cairo.

De hecho, pese a que medios egipcios indicaran que el equipo iba a ser saludado hoy por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, la oficina de Presidencia ha comunicado poco antes de la llegada de la selección que el mandatario los recibirá mañana, sin dar más detalles.

Entre los aficionados asistentes, la fotografía de Salah no faltaba, aunque el verdadero protagonista fue el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, quien ya ha sido renovado para estar al frente del equipo por -según medios locales- cuatro años más.

Su imagen en diferentes carteles lo mostraba junto con la bandera palestina, dado que Hassan enseñó un estandarte de Palestina tras vencer a Australia en los dieciseisavos del Mundial. Luego, el técnico pidió en una rueda de prensa que se permita vivir al pueblo palestino y calificó de inhumano no sentir el sufrimiento palestino, lo cual generó un impacto internacional.

Pero también los fans que esperaban al equipo hacían el gesto de los brazos cruzados en aspa a la altura de las muñecas, algo que el seleccionador hizo durante los minutos finales del partido eliminatorio con Argentina para alertar al colegiado sobre una conducta discriminatoria.

El árbitro, quien consideró la acción una protesta, le mostró una tarjeta amarilla. Este gesto es la señal oficial de la FIFA para activar el protocolo antidiscriminación.

Pero, hasta el momento, la FIFA no ha informado de ningún incidente racista durante la cita deportiva, ni tampoco la Federación Egipcia de Fútbol (EFA, en inglés) ha comentado al respecto.

La polémica del torneo

Lo que sí hizo la EFA en un comunicado dirigido a periodistas acreditados en el Mundial -según el diario oficial egipcio Al Ahram- es enviar una queja a la FIFA respecto al arbitraje del partido contra Argentina, a la par que pidió una investigación y la exclusión del cuerpo arbitral de la competición.

Sin embargo, en su comunicado tras el partido publicado en sus cuentas oficiales, la Federación no mencionó nada de esto, pero sí comentó que "no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR"

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Y es que, de acuerdo con la entidad, "varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido".