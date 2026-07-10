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España – Bélgica, en directo: última hora de partido de cuartos del Mundial 2026 y resultados
Bienvenidos al minuto a minuto del apasionante España-Bélgica, un duelo de altos vuelos que promete emociones fuertes en los cuartos de final del Mundial. La selección española afronta una de las citas más exigentes del torneo con el objetivo de dar un paso más hacia el sueño del título, mientras que Bélgica llega dispuesta a confirmar su candidatura y poner fin al camino de La Roja. Desde este momento te contamos en directo toda la previa, las alineaciones, el ambiente, las mejores jugadas y, por supuesto, todo lo que ocurra sobre el césped hasta el pitido final.
A dos pasos de jugar otra final del Mundial
Preocupa el mal momento de Pedri y la falta de chispa de Lamine. Pese a que en los últimos ochos partidos ante los belgas, España ha ganado siete y empatado uno, no habrá confianzas porque los de Courtois vienen creciendo en el Mundial.
Bélgica propone un partido trampa a dos pasos de la final del Mundial, por Fermín De La Calle
Sorpresa en la alineación de España
No juega Pedri. Esa es la decisión de Luis De La Fuente de cara al partido de cuartos de final contra Bélgica.
Entrevista a Pedri
Pedri González, 23 años, está siendo una pieza clave para Luis de la Fuente en este Mundial del 2026. Él mismo es consciente de que frente a Portugal no se vio su mejor versión, pero no se esconde, da la cara y acepta el reto de mejorar pensando en los cuartos de final frente a Bélgica del viernes en Los Ángeles.
¿Le han llegado las críticas por ese último partido?
Sí, me han llegado, pero soy consciente de lo que hago. Sé cuándo juego bien y cuándo juego mal, no necesito que nadie me lo diga. Creo que no fue uno de mis mejores partidos de la temporada ni de mi carrera. Hay que ser autocrítico y estoy convencido de que en el siguiente partido lo haré mejor.
¿Tiene la sensación de que a los jugadores del Barça se les mira de forma diferente cuando vienen a la selección?
Siempre somos criticados por algo. A veces parece que a los jugadores del Barça, y también a los de otros equipos cuando vienen a la selección, no se les valora lo suficiente. Tenemos a grandes futbolistas y, en ocasiones no apreciamos todo el talento que hay aquí.
¿Cuál es tu porra para el partido de hoy?
En la sección de deportes de EL PERIÓDICO lo tenemos claro. España es clara favorita para el partido de hoy, pero en un Mundial nunca hay que confiarse. ¿Con qué resultado crees tu que terminará el encuentro?
España-Bélgica en el Mundial: la porra de la sección de Deportes de EL PERIÓDICO
¿Ya la tienes?
El furor por la camiseta blanca, la segunda equipación de la selección española, se traduce en un adjetivo: agotado. O lista de espera y reposición automática. La camiseta, tanto de hombre como de mujer, a un precio de 100 euros en la web de Adidas España, desborda todas las previsiones. Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) da las claves del boom del verano.
¿Por qué causa furor en ventas la camiseta blanca de España?
Y así llegó Bélgica
La selección belga ha firmado una buena actuación en el Mundial de 2026, mostrando un juego ofensivo y eficaz desde el inicio del torneo. La selección belga superó la fase de grupos con autoridad y, en la fase eliminatoria, venció 3-2 a Senegal en dieciseisavos de final y 4-1 a Estados Unidos en octavos, asegurando su clasificación para los cuartos de final.
El camino de España hasta cuartos
España está realizando una destacada actuación en el Mundial de 2026. La selección, dirigida por Luis de la Fuente, terminó como líder del Grupo H tras empatar 0-0 con Cabo Verde y vencer 4-0 a Arabia Saudí y 1-0 a Uruguay. En la fase eliminatoria mantuvo su solidez al imponerse 3-0 a Austria en dieciseisavos de final y 1-0 a Portugal en octavos, logrando así el pase a los cuartos de final sin haber encajado ningún gol en todo el torneo.
¡Bienvenidas y bienvenidos!
Todo listo para el gran partido de esta noche. España se la juga ante Bélgica en los cuartos de final de Mundial y aquí os lo vamos a contar todo.
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