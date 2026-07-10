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España – Bélgica, en directo: última hora de partido de cuartos del Mundial 2026 y resultados

Los jugadores de la selección española, en una pausa de hidratación ante Portugal escuchan a Luis de la Fuente.

Los jugadores de la selección española, en una pausa de hidratación ante Portugal escuchan a Luis de la Fuente. / Sam Wassom/EFE

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Laia Bonals

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Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Bienvenidos al minuto a minuto del apasionante España-Bélgica, un duelo de altos vuelos que promete emociones fuertes en los cuartos de final del Mundial. La selección española afronta una de las citas más exigentes del torneo con el objetivo de dar un paso más hacia el sueño del título, mientras que Bélgica llega dispuesta a confirmar su candidatura y poner fin al camino de La Roja. Desde este momento te contamos en directo toda la previa, las alineaciones, el ambiente, las mejores jugadas y, por supuesto, todo lo que ocurra sobre el césped hasta el pitido final.

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