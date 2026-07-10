España – Bélgica, en directo: última hora de partido de cuartos del Mundial 2026 y resultados

Entrevista a Pedri

Pedri González, 23 años, está siendo una pieza clave para Luis de la Fuente en este Mundial del 2026. Él mismo es consciente de que frente a Portugal no se vio su mejor versión, pero no se esconde, da la cara y acepta el reto de mejorar pensando en los cuartos de final frente a Bélgica del viernes en Los Ángeles.

¿Le han llegado las críticas por ese último partido?

Sí, me han llegado, pero soy consciente de lo que hago. Sé cuándo juego bien y cuándo juego mal, no necesito que nadie me lo diga. Creo que no fue uno de mis mejores partidos de la temporada ni de mi carrera. Hay que ser autocrítico y estoy convencido de que en el siguiente partido lo haré mejor.

¿Tiene la sensación de que a los jugadores del Barça se les mira de forma diferente cuando vienen a la selección?

Siempre somos criticados por algo. A veces parece que a los jugadores del Barça, y también a los de otros equipos cuando vienen a la selección, no se les valora lo suficiente. Tenemos a grandes futbolistas y, en ocasiones no apreciamos todo el talento que hay aquí.

Lee la entrevista completa a Pedri, aquí