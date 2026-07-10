Mundial
España-Bélgica en el Mundial: la porra de la sección de Deportes de EL PERIÓDICO
La selección española se enfrenta este viernes a Bélgica (21.00 h.) en los cuartos de final del Mundial
La selección española, después de vencer a la de Portugal de Cristiano Ronaldo (0-1) en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se enfrenta este viernes a la Bélgica de Rudi García (21.00 h.), en busca de un billete para las semifinales del torneo.
El combinado de Luis de la Fuente, que aún no ha encajado un solo con en este Mundial y que ha demostrado su consistencia defensiva gracias, en buena parte, a la fiabilidad mostrada hasta ahora por la pareja formada por Cubarsí y Laporte, se mide a una Bélgica de oscuro recuerdo. En el Mundial de México de 1986, también en los cuartos de final, los belgas apearon a los españoles con el recuerdo en la memoria del penalti fallado por Eloy Olaya ante el portero Jean-Marie Pfaff.
Futbolistas como Lamine Yamal, que continúa suspirando por un partido redondo en este Mundial, y Pedri, que aún no ha podido mostrar su mejor cara, tienen ante sí una buena oportunidad para asomar entre las grandes estrellas del torneo.
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