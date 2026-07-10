Brad Pitt, Penélope Cruz y Javier Bardem entre el público de España-Bélgica en Los Ángeles

El actor estadounidense Brad Pitt, la cantante canadiense Tate McRae y la célebre pareja española formada por Javier Bardem y Penélope Cruz se encontraban este viernes entre los asistentes al encuentro de cuartos de final entre España y Bélgica, disputado en el Estadio de Los Ángeles.

La presencia de numerosas personalidades del mundo del cine y la música está siendo la tónica en este Mundial. Y no era de extrañar que añadiera un atractivo adicional a uno de los partidos más esperados de la jornada como el que decidía quién iba a ser el próximo rival de Francia. Las gradas congregaron a aficionados llegados de distintos lugares, además de varios rostros conocidos que quisieron seguir en directo la actuación de la selección española.

Bardem y Cruz volvieron a mostrarse entre el público para animar a La Roja, repitiendo así su presencia en el torneo. Ambos actores ya habían asistido al partido de dieciseisavos de final contra Austria, un encuentro en el que también estuvo presente Noel Gallagher, integrante de la célebre banda británica Oasis.

La pareja española, una de las más reconocidas internacionalmente dentro de la industria cinematográfica, se dejó ver nuevamente apoyando al combinado nacional en una fase decisiva de la competición. Su asistencia se suma a la de otras figuras internacionales que han aprovechado la celebración del campeonato para acudir a algunos de sus principales encuentros.

Entre los aficionados también se encontraban el actor estadounidense Timothée Chalamet, el mexicano Diego Boneta, conocido por su participación en ‘Rock of Ages’, y el ruso Yura Borisov, popular por su interpretación en la oscarizada película ‘Anora’, según un documento distribuido por la FIFA.

La amplia representación de estrellas convirtió el palco y las gradas del estadio angelino en una suerte de pasarela improvisada. Más allá de lo ocurrido sobre el terreno de juego, las cámaras y los asistentes también centraron parte de su atención en las celebridades presentes, que siguieron el desarrollo del partido rodeadas de un ambiente de máxima expectación.

Noticias relacionadas

El encuentro entre España y Bélgica volvió a demostrar el poder de convocatoria de las grandes citas deportivas, capaces de reunir en un mismo escenario a figuras procedentes del cine, la música y otros ámbitos de la cultura popular. La presencia de estos invitados reforzó la dimensión internacional de un partido que despertó un enorme interés tanto dentro como fuera del estadio.