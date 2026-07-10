El Barça pacta con el Dortmund el fichaje de Adeyemi

El fichaje de Karim Adeyemi por el FC Barcelona está prácticamente hecho. Después del acuerdo con el jugador alemán ha llegado ahora a un entendimiento con el Borussia Dortmund. No hay anuncio oficial aún, pero está al caer. Falta la burocracia habitual, según el club. El periodista Fabrizio Romano adelantó el traspaso por 22 millones de euros más siete en variables y el extremo firmará por cinco temporadas. Las cifras definitivas no variarán mucho.

La operación se ha finiquitado con rapidez y discreción por parte de Deco, como ya sucedió con Anthony Gordon. Adeyemi, de 24 años, se había resistido a firmar la renovación con el club alemán y su deseo era incorporarse al Barça bajo las órdenes de Hansi Flick, quien le hizo debutar en la selección alemana. Su contrato concluía en verano de 2027 y el Dortmund ha preferido sacar un rendimiento económico antes de que se le escapara gratis el próximo verano.

Adeyemi ha visto últimamente frenada su proyección. Prometía convertirse en uno de los grandes fenómenos del panorama europeo, de ahí que el Dortmund le fichara en 2022 por 30 millones como sustituto de Erling Haaland cuando este se marchó al Manchester City. Con Flick espera relanzar su carrera. Sumó 11 internacionalidades con Alemania, pero al último Mundial no fue ni convocado.

Karim Adeyemi, en acción con el Dortmund. / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Es un futbolista eléctrico, zurdo, que destaca por su velocidad y que suele actuar en los extremos, sobre todo en la derecha, a pierna cambiada. En ocasiones se desenvuelve por el centro también. El pasado curso firmó 10 goles y 6 asistencias con el Dortmund entre todas las competiciones y su participación se vio reducida de forma considerable.

Cancelo y Julián Álvarez

Tras el fichaje por 70 millones más 10 de Anthony Gordon, que se desenvuelve por la izquierda, y el de Adeyemi, el Barça ha reforzado los dos extremos. En principio la llegada de Adeyemi debería forzar la salida, aunque sea como cedido, de Roony Bardghji, el sueco de 19 años que apenas contó con oportunidades la campaña pasada. Quizá ahora Flick se predisponga a emplear más a Lamine Yamal en el centro, un viaje similar al de Leo Messi y que todo el mundo entiende que es el natural también para el de Rocafonda.

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Ahora solo falta anunciar la contratación de Joao Cancelo y abordar la operación más compleja y costosa, la de Julián Álvarez, a la espera de cuál es la actitud del Atlético de Madrid una vez concluya el Mundial.