Arranca la segunda etapa de Mourinho: "No trabajaré en el Real Madrid, trabajaré para el Real Madrid"

José Mourinho ya trabaja en Valdebebas. El Real Madrid ha colgado las primeras imágenes del técnico luso con su equipo de colaboradores en la Ciudad Deportiva del Real Madrid este viernes, preparando el arranque de la pretemporada blanca, que tiene fijado su inicio el próximo lunes 13. Será la segunda etapa del portugués, que en 2010 ya estuvo en el banquillo madridista durante dos temporadas en las que ganó una Liga y una Copa del Rey.

Regreso al Real Madrid

En declaraciones a Realmadrid TV, el técnico expresó sus primeras sensaciones: “Las palabras no son suficientes porque es como una misión. No es como estar preocupado por mí o por si voy a ganar mucho o poco. Estoy para ayudar a todos a ser mejores: jugadores, staff… Crear una cultura de trabajo, de responsabilidad, de ambición y de algo que yo conozco bien, que es la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid. A mí me gusta mucho este concepto. No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Y es con este espíritu de misión por lo que estoy aquí".

El luso explicó que lleva semanas trabajando de cara a las próximas días de pretemporada: "Estamos trabajando mucho. No es que llegue aquí hoy y empiece todo. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo con la estructura del club a diferentes niveles. Hoy se puede trabajar sin estar porque la tecnología nos ayuda muchísimo y hoy prácticamente ha sido llegar y ‘controlar’ todo lo que se ha hecho y lo que tenemos todavía que hacer”.

Sobre la pretemporada advirtió que quiere "aprovechar las próximas dos semanas con positividad aunque obviamente me gustaría tener aquí a todos los jugadores. Hay que mirarlo de un modo positivo, que es conocer a los chicos con los que voy a trabajar y que tengan la oportunidad de poder conocerme. Durante la pretemporada muchos de esos chicos van a estar aquí en el Castilla y me gusta también participar y ayudar al crecimiento de esta área. Aquí estamos y algún campeón del mundo llegará. Con mucha confianza, con mucho sentimiento de que amo este club y ¡Hala Madrid y nada más!”.

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Su equipo de trabajo estará formado por Joao Tralhao como segundo entrenador, Pedro Machado y Sami Kedhira serán los asistentes, Nuno Santos ocupará el rol de entrenador de porteros, Antonio Días y Antonio Pintus realizarán las labores de la preparación física y Roberto Merell será su analista.