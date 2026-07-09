El RCD Espanyol rediseña su cantera: esta es la nueva estructura de La21

La cantera del Espanyol busca reinventarse para potenciar aún más los jugadores formados en La21. Tras la llegada, el pasado febrero, de Marco Otero como nuevo Director Técnico del Club y Head of Football Development del grupo VSP, el club ya puede anunciar la reestructuración interna de la cantera en la que lleva trabajando desde entonces.

La entidad blanquiazul ha lavado la cara de La21 para cumplir los objetivos marcados que, principalmente se centran en formar a los jugadores del futuro y ayudarles a desarrollarse como personas y deportistas. Todo ello en un entorno de máxima exigencia personal y profesional fundamentada en los valores del RCD Espanyol.

El nuevo organigrama de La21 está formado por cuatro departamentos con un responsable a la cabeza de cada uno de ellos. Con esta repartición se pretende consolidar un modelo transversal en el que los cuatro ámbitos se complementen entre sí.

Javi Chica al mando

El departamento de fútbol de La21 será liderado por Javi Chica, que supervisará el área deportiva de la cantera. Esta sección también abarcará la metodología de entrenamiento, los planes de desarrollo individual, la preparación física, la prevención de lesiones y el desarrollo de los porteros. Javi Márquez estará al cargo del Fútbol 11 y Toni Velamazán seguirá siendo el de Fútbol 7.

En el departamento de captación, Marc Pinyol estará en la cabeza de la búsqueda de talento. Su responsabilidad será coordinar la red de ojeadores del club al completo.

Àlex Garcia será el encargado del área socioeducativa, que vela por los menores y su entorno, ofreciendo acompañamiento. En esta sección también se incluye el servicio de psicología, encabezada por Jaume Sabater, y la residencia, dirigida por Ramon Guerrero.

Noticias relacionadas

Por último, Xavi Díaz dirigirá la gestión deportiva. Este departamento incluye la administración del fútbol base con Carles Casanova como encargado, así como las áreas necesarias para el funcionamiento de la cantera. Como, por ejemplo, el análisis de datos, Big Data, recursos humanos, finanzas o los sistemas informáticos.