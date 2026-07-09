Pere Romeu renueva hasta 2028: "Creo y confío ciegamente en que no habrá más salidas"

Se había anunciado hace unas semanas, pero faltaba la firma y foto oficial. Este jueves, Pere Romeu ha sellado a todos los efectos su renovación como técnico del Barça hasta 2028. El entrenador, ante los medios de comunicación, ha radiografiado el estado actual del equipo después de salidas dolorosas y con una plantilla que pedirá a las más jóvenes "dar un paso adelante".

"Empezamos a hablar, pero después ya sabéis cómo es el mundo del fútbol, que son partidos cada tres días. Había momentos que era: ya hablaremos más adelante. Íbamos totalmente alineados. Había total confianza por parte del club y ellos tenían la total confianza en mí. Estoy muy bien aquí, estoy muy a gusto trabajando aquí, tanto con jugadoras como con staff como con el club. Mi día a día aquí es inmejorable y es muy difícil en el mundo del fútbol estar tan a gusto en un puesto de trabajo como es en este, porque el nivel de exigencia en el mundo del fútbol es altísimo y el día a día te absorbe mucho. Así que ha habido muchos factores que aquí considero que me han hecho quedarme. Cuando sales de casa no siempre te encuentras este tipo de convivencias tan buenas y tan sanas como he encontrado yo aquí", explicó Pere Romeu sobre cómo han sido estos meses donde se ha gestado su renovación. "Estoy bien. Si no, no habría renovado. Si considero que ya no tengo nada que dar, soy de los que piensa que es mejor dar un paso al lado. Estoy contento en el día a día", añadió.

Sin más salidas

"Confío ciegamente en que no habrá más salidas. Y eso es lo que todos deseamos. Caroline Graham Hansen y Marta Torrejón renovarán más pronto que tarde. Seguirán con nosotros", zanjó con eficiencia Pere Romeu ante la inquietud de la afición por la falta de comunicación oficial de las dos carpetas aún pendientes de cerrar de la anterior campaña.

Pere Romeu en su acto de presentación con el Barça / Gorka Urresola

La plantilla, de cara a la temporada, cuenta con bajas sensibles. Alexia, Ona, Mapi, Salma... En la presentación de Alexia con el London City este miércoles, la excapitana azulgrana habló de que, uno de los argumentos de peso para su salida, era la falta de competitividad "cada fin de semana" de la Liga F. Pere Romeu le ha dado parte de razón, pero ha alegado que cada año se está mejorando. "Aquí cada temporada creo que la Liga es más compleja y que hay mejores equipos. Es una realidad que nosotros tenemos más competitividad en Europa que en la Liga, pero esta competición nos exige mucho. Os puedo asegurar que hay niveles muy altos y también más bajos, tanto aquí como en el resto de países", explicó el técnico azulgrana.

"Cada temporada es complicada y supone un reto muy difícil. Si miramos atrás, en todos los mercados siempre han pasado cosas. Lo daremos todo, tanto la dirección deportiva como el club, para incorporar jugadoras y mantener un equipo competitivo. Esa es la línea que seguiremos. Daremos guerra allí donde estemos", zanjó, recalcando que espera llegadas de futbolistas que puedan suplir sobre todo las bajas en defensa y también en la posición que deja vacante Salma Paralluelo.

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Además, el técnico ha sido muy claro: las jóvenes deben dar un paso hacia delante. "Muchas jugadoras tendrán que dar un paso adelante. Son futbolistas muy jóvenes. Están preparadas para competir en Europa, pero deberán dar un paso más", recalcó Romeu. "Patri ya ha sido una líder", ha añadido de la futbolista que, todo apunta, recogerá el testigo del liderazgo en el vestuario azulgrana. "Todas las futbolistas van a dar un paso adelante".