Mingueza firma cuatro años por el Crystal Palace

El defensa Óscar Mingueza, que ha jugado las últimas cuatro temporadas en el Celta de Vigo, firmó este jueves un contrato por las próximas cuatro campañas con el Crystal Palace, según anunció el club londinense, que explicó que llega en un "traspaso libre" desde la entidad española y que está "sujeto a autorización internacional".

Internacional español en cuatro ocasiones, formado en la cantera del Barcelona y de 27 años, es el primer fichaje del conjunto dirigido desde este curso por Pierre Sage, extécnico del Lens.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a un jugador de la calidad y carácter de Óscar al club. Su trayectoria habla por sí sola, con experiencia al más alto nivel tanto para el club como para la selección. Creemos que encajará de manera fantástica en el Crystal Palace", explicó Steve Parish, presidente de la entidad.

"Muy emocionado"

"Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un honor unirme al Crystal Palace y estoy deseando ver a los aficionados en Selhurst Park", expresó Mingueza, en declaraciones a los medios oficiales del club, tras el contrato que lo liga al club hasta el 30 de junio de 2030.

En declaraciones a ‘Palace TV’, el defensa español consideró que Londres "es un lugar realmente bueno" para él y su familia. “Estoy muy ilusionado. Ya quiero empezar a entrenar y jugar. Es un momento emocionante. Hay varias cosas que me motivaron para venir: el nuevo entrenador (Pierre Sage, procedente del Lens), la forma en que juega y que los últimos años en este club han sido realmente buenos", explicó el futbolista, según recoge la página web del equipo.

“Espero que podamos seguir adelante y que intentemos ganar más trofeos", expuso sobre el vigente campeón de la última Conference League, en la que se impuso en la final al Rayo Vallecano por 1-0.

Recuerdos de La Masia

Mingueza se formó como jugador en el Barcelona. "La Masía es un lugar estupendo para crecer. En todas las categorías del fútbol estás aprendiendo, tengas 10 años o 16. Te enseñan los valores del fútbol en la vida. Es muy bueno y forma parte de mí porque crecí en este entorno", recordó.

"Y jugué con muchos jugadores de primer nivel, Jordi Alba, Busi (Sergio Busquets), (Gerard) Piqué y Lionel Messi. Fue un momento realmente divertido y lo disfruté mucho. Pero ahora estoy emocionado de estar aquí con estos jugadores, así que es un momento muy bueno para mí", agregó.

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En el Crystal Palace coincidirá con su compatriota Yéremy Pino y con su excompañero en el Celta Jorgen Strand Larsen. "Conozco a Yéremy de la selección nacional y jugué con Jorgen Strand Larsen en Vigo. Tuvimos muy buena química y espero que siga así", concluyó.