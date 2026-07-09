La senadora de Paraguay vuelve a la carga contra Mbappé con más insultos: "este hijo de..."

Es sin duda el culebrón más surrealista -y a la vez deplorable- de este verano. Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, mostró su rechazo hacia Kylian Mbappé tras la derrota de su país ante Francia en los octavos de final del Mundial. Amarilla profirió insultos racistas al jugador en sus redes sociales y lo definió como ''camerunés colonizado'' o ''que chupaba cocos en vez de leche materna''. La estrella de Francia no se quedó callada, y respondió con contundencia los insultos racistas: "usted es una mujer deplorable e indigna de su cargo", sentenció.

Lejos de arrepentirse, la senadora paraguaya ha aprovechado su intervención en la cámara de senadores para volver a arremeter contra Mbappé, contando el motivo de su enfado. "Este hijo de puta le negó la mano a Orlando Gill -portero de Paraguay- y le gritó en la cara. Eso no lo hubiera hecho nunca un francés", afirmó en su discurso sin filtros.

Antes de estas declaraciones, parecía que el conflicto podía haber terminado, pues la senadora expresó en una carta abierta al jugador su arrepentimiento por los insultos racistas. "Mis publicaciones estaban escritas con la sangre hirviendo... Me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que yo recibo", confesó la senadora. Sin embargo, en el comunicado también exigía las disculpas de Mbappé por sus palabras y lo amenazaba con emprender acciones legales si no lo hacía.

Noticias relacionadas

Kylian Mbappé no respondió a la carta de la senadora del Partido Liberal ni pidió disculpas por su comunicado en defensa de los insultos racistas que él mismo había recibido. Por ello, en vez de rebajar la tensión, Celeste Amarilla continúa estirando el chicle, ahora fuera de las redes sociales. En su última intervención en el senado de Paraguay este miércoles, alargó su batalla personal. Mientras que Mbappé parece que ya dejó de lado la polémica para centrarse en los partidos claves del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La selección francesa se enfrenta a Marruecos este jueves a las 22:00 h.