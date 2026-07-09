Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Marruecos, sobre Lamine Yamal: "No conozco a ningún español llamado Jamel. Nunca le hemos cuestionado"

El nombre de Lamine Yamal sigue muy presente en Marruecos. En plena disputa del Mundial, con el atacante del FC Barcelona convertido en la gran referencia ofensiva de la selección española, desde el país norteafricano han vuelto a pronunciarse sobre la decisión del futbolista de representar a España, una elección que, aseguran, siempre respetaron.

Aunque durante años se especuló con la posibilidad de que vistiera la camiseta de los 'Leones del Atlas', la realidad es que el extremo nunca ocultó su deseo de defender a 'La Roja'. España fue siempre su prioridad, una decisión que terminó de confirmar con su debut internacional.

"No conozco a ningún Jamel"

En este contexto, el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, aprovechó una entrevista concedida a 'Onze Mondial' para reivindicar los fuertes lazos que unen al jugador con el país de origen de su padre.

"No conozco a ningún español que se llame Jamel (Yamal). No conozco a ningún jugador en toda la historia de la selección española que se llame Jamel", afirmó, en una declaración con la que quiso poner en valor las raíces marroquíes del futbolista. Al mismo tiempo, Lekjaa insistió en que la federación siempre respetó la decisión del jugador de representar a España. "Hemos respetado la decisión de Yamal; nunca la hemos cuestionado", aseguró.

João Neves y Nuno Mendes disputan el balón con Lamine Yamal. / Mariscal / EFE

La máxima autoridad del fútbol marroquí también quiso desmentir cualquier supuesto distanciamiento con el entorno del futbolista. "Nunca hemos cambiado nuestra actitud hacia Yamal ni hacia su familia, que suele pasar las vacaciones en las provincias del norte, su tierra natal, y siempre será bienvenida. Cada jugador toma sus propias decisiones y nunca hemos mezclado la frustración o el orgullo con la elección de una selección", señaló.

Más que interpretar la elección del delantero como una oportunidad perdida, Marruecos prefiere poner el foco en el componente cultural y humano de su historia. "Esto es fútbol, es la universalidad del deporte. Representar a una selección por una nacionalidad administrativa y por elección propia no cambia en nada los lazos con el país", reflexionó.

En la misma línea, Lekjaa defendió que los éxitos de Lamine Yamal con España también reflejan una parte de la identidad marroquí en el escenario internacional. "Nuestra historia nos hace sentir orgullosos y nos permite sentirnos aún más orgullosos cuando la nación marroquí participa, de alguna manera, en el éxito de una selección amiga, hermana y vecina como España", concluyó.

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Con estas declaraciones, el máximo dirigente del fútbol marroquí parece dar por cerrada definitivamente la cuestión de la internacionalidad de Lamine Yamal. Sin renunciar a reivindicar sus raíces, Marruecos asume con naturalidad que el futuro del delantero pasa por la selección española.

Fuente: Sport