El Barça pide 210 millones por adelantado a cuenta de los derechos de televisión para acometer fichajes y pagar nóminas

El FC Barcelona precisa de una inyección de tesorería para poder acometer los fichajes de este verano y pagar nóminas y la obtendrá a través de un crédito a cuenta de los derechos de televisión. No es una cantidad menor. Se trata de 210 millones, de los cuales 105 llegarán este mes de julio y los otros 105, en noviembre.

El Barça se acoge a una emisión de bonos llamados Senior Media y que están respaldados por los futuros ingresos televisivos. Un adelanto que se va saldando a medida que se producen estos ingresos y que genera costes financieros e intereses.

Una maqueta aérea de cómo quedará el Espai Barça. / FCBARCELONA

Las tensiones de tesorería que delatan esta operación se producen, según el club, por el retraso en las obras del Espai Barça, que impiden un Camp Nou a pleno rendimiento. Como las nuevas fuentes de ingresos previstas no llegan y los costes financieros asociados a la obra ya empiezan a asumirse, el crédito se hace necesario.

Gordon, al margen

La agencia internacional Morningstar DBRS avanzó la emisión de estos bonos en un informe en que mantiene la calificación crediticia del FC Barcelona en BBB, pero reducida de positiva a estable porque el club se va a endeudar más para concluir las obras, en unos 300 millones mínimo. Esta nueva deuda debe pasar por la Asamblea de Compromisarios en una fecha aún no concretada. “reafirma su confianza en la fortaleza del modelo de negocio y en la estrategia financiera que acompaña el desarrollo del proyecto Espai Barça”

El fichaje de Anthony Gordon, sellado al final del ejercicio 2025-2026, queda al margen de esta bolsa de liquidez. En cambio, puede ser necesaria para acometer los fichajes de Joao Cancelo, Julián Álvarez y Karim Adeyemi, si es que se producen.

Karim Adeyemi, del Dortmund. / EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

En este sentido, el Barça pretende fortalecer su proyecto deportivo este verano considerando que los ingresos serán altos la temporada que viene, sobre todo a medida que se vaya ampliando el aforo con la tercera gradería y los palcos VIP, y en cambio se reducirán la siguiente, la 2027-28, cuando el equipo deba regresar a Montjuïc durante unos meses mientras se acaba de instalar la cubierta del Estadi. En este sentido, la situación del 'fair play' financiero, esto es, la capacidad de inscribir futbolistas en LaLiga, marca la hoja de ruta del club.

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En cualquier caso, el nuevo informe de Morningstar DBRS destaca la "solidez" del FC Barcelona, "sustentada en una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo, una elevada capacidad de generación de ingresos, un fuerte posicionamiento comercial y una competitividad deportiva sostenida" y prevé "una mejora progresiva del perfil financiero de la entidad a partir de 2028, una vez el nuevo estadio funcione a pleno rendimiento".