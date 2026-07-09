El documenta 'Rafa' sobre la vida de Nadal, nominado para los Emmy

Rafa Nadal puede ganar su primer galardón después de la retirada. Por vía indirecta. El documental 'Rafa', que recorre la carrera deportiva del tenista, ha sido nominado para los premios Emmy que concede la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Competirá en la categoría de mejor serie de no ficción o documental.

'Rafa' relata en cuatro capítulos la trayectoria de Nadal y cuenta con la participación de celebridades del tenis como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe. La producción de Netflix, que se estrenó el pasado mes de mayo, ha tenido acceso al entorno más íntimo del campeón mallorquín y cuenta con el testimonio de familiares y de algunas de las personas más cercanas al tenista. Algo a lo que se había resistido muchas veces pero que finalmente aceptó.

"El documental refleja momentos difíciles, pero también muchos momentos familiares y personales muy especiales que nunca antes se habían visto", aseguró Nadal cuando se ofició la presentación del documental en Mallorca hace unos meses.

Netflix desvela el tráiler de 'Rafa', la serie sobre Nadal que se estrenó el 29 de mayo. / Netflix

La serie cuenta la vida deportiva del tenista manacorí, desde sus comienzos hasta su regreso a la competición en 2024, el último antes de la retirada definitiva por el desgaste acumulado por las lesiones a los 38 años, después de una brillante trayectoria con 22 títulos de Grand Slam.

'Rafa' competirá por el Emmy con 'Mr Scorsese', una serie documental de cinco episodios dirigida por Rebecca Miller para Apple TV, que explora la vida del legendario director de cine Martin Scorsese, responsable de títulos como 'Taxi Driver' (1976), 'Raging Bull' ('Toro salvaje', 1980) o 'GoodFellas' ('Uno de los nuestros', 1990).

También están nominados 'Sean Combs: The Reckoning', una serie documental de Netflix sobre las acusaciones de abuso sexual contra el rapero; 'The Yogurt Shop Murders' ('Los asesinatos de la tienda de yogur'), de HBO Max, sobre una serie de asesinatos que se produjeron en 1991 en Austin (Texas), y 'The American Revolution', de PBS, sobre la Revolución de las Trece Colonias entre 1763 y 1783, que culminó con la independencia de Estados Unidos. EFE

Noticias relacionadas

"Me siento honrado y agradecido por la nominación a los Emmy para RAFA. Este documental narra una parte muy personal de mi trayectoria, y nada de esto habría sido posible sin todos los que participaron. Gracias a la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión, a Netflix, Skydance y a todo el equipo detrás de este proyecto. Esta nominación es para todos ustedes", ha esxcrito Nadal en sus redes sociales.