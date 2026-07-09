El Barça negocia el fichaje de Adeyemi, delantero del Dortmund

El FC Barcelona se ha lanzado a por el fichaje de Karim Adeyemi, delantero de 24 años del Borussia Dortmund. La negociación, adelantada por Jijantes, se encontraría en una fase muy avanzada. El gurú de los fichajes, Fabrizio Romano, asegura que el acuerdo entre el club azulgrana y el futbolista estarían ya cerradas, facilitadas por el hecho de que su representante es Jorge Mendes, quien mantiene una relación de cercanía con Joan Laporta y Deco. Es el mismo agente de jugadores de la casa como Lamine Yamal, Alejandro Balde, Marc Casadó y el pretendido Joao Cancelo.

Las informaciones apuntan a que Adeyemi quiere jugar a las órdenes de Hansi Flick y por eso no ha firmado la renovación con el Dortmund. Su contrato concluye en verano de 2027 y la entidad alemana se ve cada vez más en la necesidad de apostar por la venta para sacar rendimiento económico al punta alemán. La intención del extremo es salir y fichar por el Barça, en particular ahora que este habría mostrado interés en ficharle.

Adeyemi no ha contado con mucho protagonismo últimamente en el Borussia Dortmund a la vista de su actitud de no querer renovar. Una situación anómala, pues es un delantero con proyección y que hace unos pocos años se hablaba de él como una de las joyas del panorama europeo.

El jugador alemán es zurdo, destacad por su velocidad y suele actuar en los extremos, sobre todo en la derecha, a pierna cambiada. En este sentido, vendría a ocupar la plaza de Roony Bardghji, si es que acaba saliendo en busca de minutos, tapado por Lamine Yamal. En ocasiones también se desenvuelve por el centro.

Djed Spence, del Tottenham, trata de frenar a Karim Adeyemi, en un partido de la Champions. / ANDY RAIN / EFE

Su incorporación no vendría a reemplazar la idea de fichar a Julián Álvarez, que sigue siendo el objetivo número uno tras la salida de Robert Lewandowski. Hay que tener en cuenta también que Ferran Torres concluye contrato en verano de 2027 y aún no se ha abordado su renovación. Adeyemi, en cualquier caso, permitiría negociar por el aún jugador del Atlético de Madrid con más calma.

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En las últimas cuatro temporadas, Adeyemi ha jugado 146 partidos con el Borussia Dortmund en los que ha marcado 36 goles y ha repartido 25 asistencias. Ha sido internacional 11 veces. Antes de recalar en Dortmund jugó en el Red Bull Salzburgo austríaco, donde disputó 94 encuentros en los que firmó 33 dianas y 24 pases de gol.