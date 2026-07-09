El FC Barcelona mantiene la calificación BBB de la agencia internacional Morningstar DBRS

La agencia internacional de calificación crediticia Morningstar DBRS mantiene en su último informe la calificación BBB para el FC Barcelona, según informó este jueves la entidad azulgrana.

El club catalán explicó que este nuevo informe destaca la "solidez" del FC Barcelona, "sustentada en una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo, una elevada capacidad de generación de ingresos, un fuerte posicionamiento comercial y una competitividad deportiva sostenida".

Aunque Morningstar DBRS mantiene la calificación BBB que le otorgó en febrero pasado y que indica que la empresa tiene capacidad adecuada para cumplir con sus obligaciones financieras, ha cambiado de "positiva" a "estable" la perspectiva financiera de la entidad.

El motivo viene dado por las necesidades que tiene el club de una nueva financiación para afrontar con garantías la última etapa de las obras del Spotify Camp Nou.

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En este sentido, el FC Barcelona señala que el informe subraya que este incremento temporal del endeudamiento está "directamente vinculado a la culminación del Espai Barça" y prevé "una mejora progresiva del perfil financiero de la entidad a partir de 2028, una vez el nuevo estadio funcione a pleno rendimiento".