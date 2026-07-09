La aventura del primer gerundense en la Primera División de las Maldivas

Hay trenes que solo pasan una vez en la vida. «No podía dejarlo escapar», confiesa Albert Freixa, el gerundense que ha fichado por el Buru Sports Club, de la Primera División de las Maldivas. «Conocí a un representante que se encarga de la parte de Asia. Me apetecía mucho charlar con él, porque hace tiempo que estoy interesado en este tipo de mercados en el extranjero. Deseaba saber su historia, cómo lo había hecho y qué jugadores llevaba. Cuando me dijo que tenía esta oferta, no me lo pensé dos veces. Me entusiasma la idea. No veo el momento de estar allí». No constan registros de otros gerundenses en esta Liga, así que será pionero.

Central de oficio, el begurense está a la espera de recibir los billetes de avión para comenzar la aventura. «Ya tengo las maletas preparadas. Físicamente, todavía estoy aquí, pero la cabeza está allí», dice. El Buru tiene su sede en Machchangolhi, un distrito donde en 2022, según los registros oficiales, vivían unas 30.000 personas. La ciudad principal es Malé, de 252.000 habitantes en la actualidad; según Wikipedia, es la octava isla más densamente poblada del mundo y la 160 isla más poblada del mundo. «No hay vuelos directos, hay que hacer escalas obligatoriamente. Lo más habitual es hacerla en Doha. Entre una cosa y otra, en horas totales, será el vuelo más largo que he hecho nunca. Una buena película y un libro, y adelante». Dependiendo del rumbo, dedicará entre 12 y 16 horas.

Isla, playas y sol

«Lo primero que me vino a la cabeza cuando oí que la propuesta era para ir a las Maldivas no es el fútbol. Pensaba en una isla, en las playas, el sol… Es un poco bestia, sí, pero es Primera División», destaca, deslumbrado con todo lo que le espera. «He visto varias cosas por Internet, he hablado con entrenadores que han estado allí y la conclusión es que es un buen lugar para ir a vivir y crecer. Los hábitos y la cultura son diferentes, pero me apetece descubrir otras costumbres. Puedo aprender tantas… Estoy convencido de que será una experiencia personal muy positiva y de que el año me pasará deprisa. Acabaré diciendo que me ha faltado tiempo», cree.

El idioma no será un obstáculo. «Me tendré que comunicar en inglés, algo que no me supone ningún problema. Pero quiero aprender el idioma de allí, aunque sea para decir cuatro cosas básicas. No quiero que la gente piense que no me adapto. Intentaré acercarme a la gente nativa, al idioma, a la cultura. A todo», expone, con «ganas, ilusión y humildad». El idioma oficial es el Divehi. Freixa ya sabe que hola es Assalaam Alaikum y gracias, Shukuriyyaa. Lo hablan unos 350.000 nativos. En cuanto a la moneda, la rufiyaa, ya será otro tema. «Con el teléfono puedo pagar con el Revolut. Y puedo usar dólares. La moneda local es más para cuando vaya a supermercados pequeños. Ya tendré, eh. Llevaré un poco de todo para estar preparado». Un euro equivale más o menos a 17,59 MVR.

El Buru, cuarto en el estreno

El club se fundó en 2008 y apenas sumará su segunda temporada consecutiva en la élite. «El año pasado quedó cuarto en el debut en Primera. Me he puesto al día gracias a aplicaciones como el Besoccer. El dominador es el Maziya, se lo lleva prácticamente todo, pero esperamos plantarles cara, porque lucharemos para ganar». Este año, el Buru estrenará entrenador. Será español. «Cristian es de las Canarias y es una persona con cierta trayectoria: ha estado en Omán, en la India, en los Emiratos Árabes. Hemos podido hablar y poner en común qué esperamos de todo ello. Por lo poco que he visto, lo tiene muy claro», opina, con entusiasmo.

En el once titular, solo pueden alinearse tres extracomunitarios a la vez. Lo acompañan un colombiano y un argentino, con el que convivirá en un apartamento que les pone el club. «No hemos hablado nada de fútbol y sistemas, pero tácticamente, el fútbol en las Maldivas es más desordenado que el que hay aquí. No hay tanto control de balón ni los jugadores son tan técnicos. En cambio, son más fuertes, potentes e intensos. Creo que nuestra filosofía, aprovechando que tenemos un entrenador español, será la de tener el balón y con la voluntad de construir ataques organizados. Soy de la opinión de que si se empieza desde atrás, podemos hacer mucho daño a los contrarios. Y yo me siento muy a gusto con este fútbol. Pero, vaya, que me adaptaré a lo que haga falta».

El Estadio Nacional de fútbol de Malé, que acoge los partidos del Buru, tiene una capacidad para 12.000 personas. «No creo que se llene, pero el campeonato está en expansión e irá a más, nosotros también queremos contribuir a ello. El deporte rey allí será el submarinismo y modalidades de ese estilo. Por lo que he buscado, no hay pádel, ni tenis… La isla tampoco es que tenga mucho espacio. Lo que sí que me ha sorprendido es que, mires donde mires, en cada isla hay campos de fútbol». Por lo que deduce de las conversaciones que ha tenido, compara la Primera División de las Maldivas con «la Tercera RFEF de aquí». Freixa, claro, vivirá únicamente del fútbol. «Las condiciones económicas son mucho mejores que en España, sí. Es verdad que en la Arandina, mi último club, ya vivía del fútbol, pero en las Maldivas el paso es gigante». Freixa, que estudia magisterio en la UOC, ya ha jugado en una Primera División. Concretamente, en Andorra; cuando defendía los colores del Ordino. Allí, sin embargo, lo compaginaba con «un trabajo de comedor». También ha estado en el Aro, de Tercera Catalana; en el Palafrugell, de Segunda; en el Can Gibert, de Primera; y en el Llosetense, de Tercera RFEF.

El padre, con pasado en el Congo

El año pasado ya estuvo a punto de cambiar drásticamente de aires. «Fui a Riad, a Arabia Saudí. En principio tenía que firmar por un equipo de la tercera categoría de allí, pero no salió bien». En un futuro, «no descarto probar otras Ligas, aunque si me encuentro bien en las Maldivas y me quieren, quién sabe cuánto tiempo me quedaré. Cualquier puerta que se me abra en Malasia, Singapur o Indonesia, yo encantado». La inquietud viene de familia: su padre, Jordi Freixa, ahora coordinador del Palafrugell, fue entrenador en el Congo y en la escuela del Barça.

«Quién me lo habría dicho, cuando corría, de pequeño, por el campo del Begur», suspira el central. «Lo que me ha llevado a tener esta oportunidad es la pasión que siento por el fútbol. He trabajado mucho cada día por esto. ¿Miedo? Algo escondo, pero tengo más emoción que otra cosa. Además, soy muy tranquilo: lo que me tenga que encontrar, ya me lo encontraré. Ahora no tengo ganas de comerme la cabeza o pensar si me pasará esto o aquello otro».

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La Liga en las Maldivas, que consta de diez equipos y empieza en septiembre, podría ampliarse a catorce este curso. El campeón tiene derecho a disputar la Champions asiática. Antes, en agosto, el Buru disputará una especie de Supercopa. Y también tendrá la Copa en juego. «Nunca he ganado un título, yo. Ni he celebrado ningún ascenso. Como mucho, en el fútbol base. Pero de mayor, nunca. De sénior he tenido que picar piedra. Sería histórico, histórico», reconoce, y acaba: «De momento, habré jugado la Primera División en dos países diferentes; y ahora, en un continente nuevo. Como mínimo, cuando sea mayor, podré explicar alguna batallita a mis hijos».