Agostini sigue temiendo que Márquez supere todos sus récords

“Esta historia no ha terminado y ni siquiera sé cuándo acabará, solo sé que estoy disfrutando, con las dificultades de siempre, pero disfrutando. Si he renovado dos años con Ducati es porque me siento cómodo, feliz y me veo con posibilidades de seguir siendo competitivo todo ese tiempo. Los jóvenes vienen apretando y, sí, puede que algún día acaben desplazándome, pero, de momento, trato de competir con ellos y pasármelo bien”.

Cruzarse con Marc Márquez (Ducati), acompañado de su inseparable amigo y asistente José Luis Martínez en el asiento trasero del ‘scooter’ 93, en el ‘paddock’ de Sachsenring, a las 09.35 horas de la mañana, saliendo de tomar un café del precioso ‘hospitality’ rojo del equipo Lenovo Ducati, te permite intercambiar dos saludos, recordarle que está en su circuito preferido, con más curvas de izquierdas que ninguno (10 de 13) donde puede alcanzar el récord de 13 victorias en Alemania que posee Giacomo Agostini. “Repito, esta historia no ha terminado: no hablemos de récords, ni de títulos, disfrutemos corriendo”.

Pero, realmente, todo el mundo piensa que este fin de semana es muy importante en el plan que el nueve veces campeón del mundo de Cervera (Lleida) tiene en su mente, superado el mal trago de Assen (Países Bajos), para tratar de remontar en el Mundial de pilotos y plantarse, después del parón de verano, con posibilidades de renovar su título y superar al italiano Valentino Rossi en cetros mundiales.

Marc Márquez (Ducati) intenta, este fin de semana, lograr su victoria nº 13 en Sachsenring (Alemania), su circuito preferido por sus 10 curvas de izquierdas, para igualar las 13 victorias del mítico Giacomo Agostini en Alemania.

‘Il Cannibale’ no ha querido hablar nunca, jamás, de récords, conquistas, victorias (ya ha superado, por fin, los 100 triunfos) o títulos, pero Sachsenring es su jardín preferido y, aunque reconoce que se ve con ánimo y fuerzas de competir por la victoria este sábado y domingo, sigue insistiendo en que su mejor momento está por llegar, resuelta definitivamente su recuperación del hombro derecho. “Haré menos vacaciones que nunca, pues emplearé buena parte de mis días en seguir machacándome en el gimnasio y haciendo moto para recuperarme del todo”.

Si Márquez gana el domingo en Sachsenring, el circuito de la antigua RDA, en la Sajonia, igualará las 10 victorias de Giacomo Agostini, 15 veces campeón del mundo, en un mismo circuito (‘Ago’ las logró en Imatra, Finlandia) y sus 13 triunfos en Alemania. ‘ET’, todos en Sachsenring (2010 en Moto3; 2011 y 2012 en Moto2; 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25 y 26), mientras que el mítico piloto italiano consiguió esas 13 victorias en Hockenheim (4 en 500cc y 2 en 350cc) y Nurburgring (4 en 500cc y 3 en 350cc).

Marc Márquez conversa con el italiano Giacomo Agostini, poseedor de 15 títulos mundiales. / ALEJANDRO CERESUELA

Hace escasos días, Agostini estuvo dialogando con gpone.com sobre los récords que posee y el temor a que, en algún momento, alguien como Marc Márquez se los arrebate, incluidos sus 15 títulos mundiales que, ahora, se antojan ciertamente imposibles, incluso en la opinión del propio piloto catalán.

Y ‘Ago’ repitió en gpone.com lo mismo que, hace tres años, le dijo a El Periódico, en una charla en Mugello: “Los récords están hechos para ser batidos. Naturalmente, cada uno cuida de sus propios récords, pero, si alguien los iguala o supera, lo único que quiero es estar vivo para celebrarlo con él. ¿Márquez?, no le será fácil igualarme, es más, ya le he dicho que se tiene que retirar cuanto antes, pero me temo que no me hará caso”.

"Ya he hablado con Marc para que se retire cuanto antes. Le costará conseguir mis victorias y títulos pero, si los logra, lo único que quiero es estar vivo para celebrarlo con él" Giacomo Agostini — Piloto italiano 15 veces campeón del mundo de motociclismo.

Hay mucha gente, demasiada, que sigue pensando que Marc Márquez continúa en esto y ha renovado con Ducati porque quiere superar los nueve títulos del ‘Doctor’, con quien muchos suponen que mantiene un duelo para convertirse en el mejor de la historia. Nada de eso es cierto. Márquez hace mucho tiempo que dejó de preocuparse de Rossi (“ni necesito a Valentino, ni Valentino me necesita a mí, pero el motociclismo nos necesita a los dos”) y siempre ha defendido que no le aporta nada pensar, como piensan millones de fans, de uno y otro, que están enfrentados. “Cuando alguien no te aporta nada en tu vida, mejor aparcarlo”.

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Lo dicho, llega Alemania, llega Sachsenring, el ‘jardín’ de Marc Márquez y llega en un momento donde muchos sospechan que la ansiada 13ª victorias del nueve veces campeón del mundo en su trazado favorito le puede relanzar, definitivamente, en su persecución por el décimo título mundial. Y si esta victoria se produce, ni siquiera él será capaz de desmentir la gesta que viene.