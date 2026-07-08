Oleada de traspasos en la NBA: Antetokounmpo a los Heat, Jaylen Brown a los Sixers y LeBron James sin equipo

LeBron James, con 41 años, continúa siendo el nombre más sonado de este verano en la NBA. Tras anunciar su salida de Los Angeles Lakers y quedarse como agente libre, la incógnita del cuatro veces campeón de la NBA sigue en el aire. Pero no solo el Rey acapara sus miradas, hay otras estrellas que ya han revelado sus futuros equipos: Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown y Kawhi Leonard son algunas de ellas. También se conoce el destino del jugador español Santi Aldama, traspasado de Memphis a los Dallas Mavericks.

Adiós de Antetokounmpo a los Bucks tras 13 años

El traspaso de Antetokounmpo, por su larga trayectoria en los Bucks, es la gran noticia. El alero griego debutó con la franquicia de Milwaukee, llegó como desconocido y se va como la mayor leyenda del equipo. Giannis conquistó el título de la NBA en 2021 y la NBA Cup en 2024 en su segunda edición, siendo MVP de las Finales en ambos torneos. Además, fue nombrado MVP de la liga en dos ocasiones, en las temporadas 2018-19 y 2019-20, entre muchos otros premios y récords individuales.

'Anteto' abandona Milwaukee tras 13 brillantes años y aterriza en los Miami Heat en un traspaso que también incluye a Bobby Portis. Por su parte, los Bucks reciben a Kasparas Jakucionis, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. y Tyler Herro. También tres selecciones de la primera ronda del Draft (2026, 2031 y 2033) y otro intercambio de selección.

Jaylen Brown se va de los Celtics en un traspaso incomprensible

No hay ni un solo aficionado de los Celtics que comprenda la salida de Jaylen Brown. El que fue MVP de las Finales en el primero título de los de Boston tras 16 años continuará su carrera en los Philadelphia 76ers en un movimiento que su compañero Jayson Tatum definió como "extraño".

Los Celtics reciben a Paul George, de 36 años, más dos elecciones en la primera ronda del draft y una en la segunda. Un traspaso sin sentido para la legendaria franquicia teniendo en cuenta el potencial de Brown y la carrera ya en declive de Paul George. El presidente de operaciones de los Boston Celtics, Brad Stevens, explicó que el movimiento se debía a cuestiones financieras, pero lo cierto es que PG también cobrará un salario alto.

El misterio de LeBron y el regreso de Kawhi a Toronto

Son muchos los destinos que baraja LeBron James para disputar la que podría ser su última etapa en la mejor liga del mundo. Según Shams Charania, de ESPN, los tres equipos que se postulan como candidatos son los Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Philadelphia 76ers.

LeBron James, durante su etapa en los Lakers. / KENNETH RICHMOND / Getty Images via AFP

En Cleveland sueñan con la vuelta de su niño prodigio con el que vivieron años increíbles durante las dos estancias del jugador de Akron. Además, la renovación de Donovan Mitchell y otras piezas como James Harden, Evan Mobley y Jarrett Allen pueden hacer de los 'Cavs' un equipo competitivo.

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Un regreso a Miami también se puede dar. Adebayo, Wiggins y la llegada de Antetokounmpo pueden ilusionar a LeBron. Y en Philadelphia, encajaría como ala-pívot titular en un quinteto con Jaylen Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey y el ilusionante novato VJ Edgecombe