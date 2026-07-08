Futbol
Terrats vuelve al Getafe, esta vez traspasado del Villarreal
El excentrocampista del Espanyol firma un contrato por tres temporadas con el club madrileño
Ramon Terrats volverá a jugar en el Getafe, pero esta vez no lo hará como un futbolista cedido. Esta vez no ha firmado un contrato temporal de seis meses, sino uno por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. El Villarreal, que tenía sus derechos federativos, los ha traspasado al club madrileño, donde el futbolista barcelonés destacó en la segunda mitad de la campaña 2024-25. En los 16 partidos que disputó, marcó cuatro goles y dio una asistencia.
Terrats jugó la pasada temporada en el Espanyol, el club de sus amores y del que es socio. Estaba cedido igualmente por el Villarreal, que lo reclamó al final de la campaña ya que el Espanyol tampoco estuvo interesado en ejercer la opción de compra. El centrocampista jugó 31 partidos y marcó un gol, sin destacar y sin asentarse en el once titular de Manolo González en un Espanyol que se hundió en la segunda vuelta hasta sufrir por la permanencia.
Vacío en el centro del campo
El Getafe de José Bordalás, en cambio, conservaba un mejor recuerdo del futbolista de 26 años, entabló conversaciones con el club castellonense y el acuerdo se ha anunciado este miércoles. La cifra del traspaso oscila entre los 2,5 y los 3 millones de euros. Terrats destacó en el Coliseum por su "llegada al área, su intensidad y su capacidad para incorporarse al ataque", resaltó la web del club azul.
La llegada de Terrats, que ya conoce la dinámica del equipo y los métodos de Bordalás, compensará las sensibles pérdidas de la plantilla con las salidas de Luis Milla al Como y de Mauro Arambarri al River Plate de Argentina. El Getafe ha realizado ya varias incorporaciones antes de reiniciar los entrenamientos.
En primer lugar hizo efectivas las compras de los tres cedidos que obtuvo en invierno y que impulsaron la equipo para abandonar la zona peligrosa de la clasificación hasta ascender a los puestos europeos: los defensas Zaid Romero y Sebastián Boselli y el delantero Martín Satriano. También ha conseguido la cesión del defensa Jean Ives Valou, procedente del Villarreal y también ha comprado a otros cedido como Mario Martín , del Real Madrid.
Terrats destacó en el Sant Andreu tras terminar su etapa juvenil en el CF Damm y fue fichado por el Girona, donde colaboró en el ascenso a Primera. En la máxima categoría apenas jugó partidos (2022-23) cuando le contrató el Villarreal.
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