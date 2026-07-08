El freeride debutará como deporte olímpico en los Juegos de Invierno de los Alpes Franceses 2030

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha aprobado la incorporación del freeride al programa de los Juegos Olímpicos de Invierno de los Alpes Franceses 2030, una decisión que permitirá el estreno olímpico de esta disciplina tanto en esquí como en snowboard. La modalidad, que se disputa sobre terreno natural y sin un recorrido marcado, da así el salto definitivo al mayor escaparate del deporte tras varios años de crecimiento internacional.

La inclusión del freeride supone un hito para un deporte que en los últimos años ha avanzado hacia una estructura competitiva más sólida. Un paso decisivo llegó en 2023, cuando el Freeride World Tour pasó a integrarse en la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS), reforzando su desarrollo bajo el paraguas del organismo que regula los deportes de nieve a nivel mundial. La FIS considera que la entrada en el programa olímpico refleja la expansión internacional de la disciplina y el crecimiento de su base de deportistas y aficionados.

Según el COI, el freeride estrenará cuatro pruebas olímpicas —esquí masculino y femenino, y snowboard masculino y femenino— con un total de 44 deportistas (22 hombres y 22 mujeres). Los recorridos se desarrollarán en montaña abierta y los jueces valorarán aspectos como la elección de la línea, el control, la fluidez, la técnica y la dificultad del descenso. Además, el organismo olímpico destacó que la disciplina se adapta al objetivo de aprovechar escenarios naturales con un impacto limitado sobre la infraestructura de los Juegos.

Circuito nacional potente

En España, la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) ha celebrado la decisión y ha recordado que lleva tres años trabajando en la integración del freeride dentro de su estructura deportiva impulsando un circuito nacional, creando un equipo nacional específico y apostando por el desarrollo de la modalidad con la vista puesta en su crecimiento internacional.

El presidente de la RFEDI, May Peus España, aseguró que la noticia representa "un retorno estratégico muy importante para España" y recordó que la federación se adelantó a este escenario creando una estructura deportiva específica para la disciplina hace tres años. El desarrollo de la modalidad en España también ha estado ligado a nombres propios como los de Aymar Navarro, uno de los pioneros del freeride nacional, Abel Moga y Núria Castán, que logró la medalla de bronce en los primeros Campeonatos del Mundo organizados por la FIS durante el invierno de 2026 y al desarrollo de la estación de Baqueira Beret Pro como una de las citas del calendario internacional y la única parada del circuito en los Pirineos, con el Tuc de Bacivèr como escenario habitual de la competición.

La incorporación del freeride forma parte del programa definitivo aprobado por el COI para los Juegos de Invierno de los Alpes Franceses 2030, una edición que también incluirá otras novedades y que, según el organismo olímpico, será la primera en alcanzar la plena igualdad de género en la participación de deportistas.

Núria Castán celebra su éxito en el Mundial de 'freeride' / N. C.

Núria Castán, a por la élite

Para Núria Castán, tercera del mundo en el Mundial FIS de Freeride 2026, y pionera del freeride español, la noticia representa la culminación de muchos años de trabajo y la oportunidad de luchar por un nuevo objetivo deportivo. "Cuando empecé a competir, nunca imaginé que algún día el freeride podría convertirse en un deporte olímpico. Es una noticia increíble para todos los que hemos dedicado nuestra vida a este deporte y, sobre todo, para las nuevas generaciones que ahora podrán soñar con una medalla olímpica", explica Castán.

La rider de Almoster lleva casi catorce años compitiendo al máximo nivel internacional y suma más de 95 competiciones de freeride disputadas alrededor del mundo. Durante este tiempo ha vivido de primera mano la evolución de una disciplina que ha pasado de ser un deporte de nicho a consolidarse como una de las modalidades de montaña con mayor crecimiento internacional.

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La inclusión del freeride en el programa olímpico abre ahora un nuevo capítulo en su carrera deportiva. "Después de todo lo vivido, saber que existe la posibilidad de competir en unos Juegos Olímpicos es una motivación enorme. Todavía queda mucho trabajo por delante, pero poder luchar por estar en Alpes 2030 es un auténtico privilegio", afirma la rider catalana. La decisión del COI supone también un reconocimiento al crecimiento que ha experimentado el freeride durante las últimas décadas. Nacido como una disciplina basada en el descenso por terreno natural y la creatividad en la elección de líneas, el freeride ha conseguido profesionalizarse a través del Freeride World Tour y, desde