¡¡¡Faleteeee!!!

“Quiero hacerlo bien y que el club se vea beneficiado”, Sergio García dixit.

Tres o cuatro frases sencillas movidas desde las redes sociales del club han puesto a la pericada excitada. ¿Y por qué lo es? Por su ADN perico y su ascendencia en el escudo. Mi tocayo nació en Barcelona en junio de 1983, un mes después del fin de una Liga en la que el Espanyol quedó noveno de 18 clubs: otra temporada más en la oficina con nuestra habitual regularidad histórica. Todo en orden.

Quiero pensar, porque soy catalán, optimista y perico (sí, todos éstos términos en la misma frase) que la incorporación de Falete ha sido una interesante currada de Monchi, por colocar en el organigrama del filial una figura incontestable. ¿Que Fortuño ha renovado hasta 2030? Es gracias a Monchi, que Iara Lacosta regresa al equipo femenino, es gracias a Monchi Y si mañana aparece un pozo de petróleo en la portería del gol sur de la Dani Jarque razonaré que Monchi será el responsable.

La nueva camiseta

De la nueva camiseta para la campaña 2026-27. Lo siento, amigos de Kelme, pero este no es el camino. Ya sé que estamos hablando de gustos, y para ellos, los colores. Y por tanto, todo es subjetivo, pero…

En aras a actuar de manera consecuente, el club no lo ha gestado nada bien porque si vamos a por todas con la campaña “Rebels d’arrel” reivindicando identidad, sentimiento y orígenes (cosa que sigo sin entender porque esto lo puede defender el Burgos, el Arenas de Getxo o Real Unión) en el diseño de la nueva camiseta no pintan nada unas franjas estrechas y oscuras como si fuéramos la enésima refundación del Málaga. Y todavía menos el pantalón negro, porque sólo veo la imagen del descenso con Raúl de Tomás. Si queremos ser “Rebels d’arrel”, véndeme la camiseta de los 70 u 80 con tres grandes franjas: dos blancas a los lados y en medio la frontal de color azul marino. Eso era (y es) el RCD Espanyol.